В России объявили о повышении пенсий

В Пенсионном фонде готовы увеличить выплаты работающим пенсионерам. Прибавку россияне начнут получать ежемесячно, начиная с августа.

Работающие пенсионеры получат прибавку при условии, что они были трудоустроены официально и с их зарплат шли отчисления в Пенсионный фонд. Для перерасчета нет необходимости обращаться в государственные органы или в отдел кадров: все произойдет автоматически.

"Очевидно, если размер поступлений с зарплат этих людей в Пенсионный фонд увеличился, то они имеют право и на перерасчет пенсии", – рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова "Парламентской газете".

Размер индексации пенсий составит от одного до трех условных баллов, где балл – один минимальный размер оплаты труда или 7,5 тысячи рублей в денежном выражении. Следует заметить, что нововведение не коснется тех пенсионеров, кто получает высокую официальную заработную плату.

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров увеличатся.Кто может претендовать на прибавку – в интервью Елены Бибиковойhttps://t.co/Fcyfhswxux pic.twitter.com/IOgLARrkRx — Парламентская газета (@pnpru) 13 июня 2017 г.

К слову, на подъездах некоторых домов часто появляются объявления, в которых предупреждают о скором обходе квартир сотрудниками Пенсионного фонда. Елена Бибикова уверена, что их развешивают мошенники.

"Недавно нашему Пенсионному фонду исполнилось 25 лет, и за все это время ни один территориальный орган государственного Пенсионного фонда никогда не отправлял своих сотрудников обходить квартиры с какими-либо опросами или заявлениями. Будьте бдительны! Сотрудники Пенсионного фонда приходят на дом к пенсионеру только в одном случае: если сам он по каким-то причинам не может до Пенсионного фонда добраться и лично попросил специалистов, чтобы они пришли к нему", – предупреждает специалист.

По ее словам, если возникают вопросы, следует обращаться в Пенсионный фонд напрямую. Сейчас это легко сделать по телефону или через электронные сервисы.

