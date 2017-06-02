Флот США обзавелся самым дорогим в мире авианосцем

Военно-морские силы США получили новейший авианосец Gerald R. Ford. В боевой состав, как ожидается, он вступит летом 2017 года. На корабле будет размещен весь экипаж, после чего судно пройдет доводку в море. Полной боевой готовности оно достигнет лишь к 2020 году.
При этом авианосец уже обошелся американским налогоплательщикам в 13 миллиардов долларов, пишет газета "Известия". Gerald R. Ford считается самым дорогим военным кораблем в мире.
U.S. Navy takes delivery of carrier Gerald R. Ford https://t.co/9ymKmiYFsc— Philip Coons (@philip_coons) 2 июня 2017 г.
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