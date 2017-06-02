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Флот США обзавелся самым дорогим в мире авианосцем

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Военно-морские силы США получили новейший авианосец Gerald R. Ford. В боевой состав, как ожидается, он вступит летом 2017 года. На корабле будет размещен весь экипаж, после чего судно пройдет доводку в море. Полной боевой готовности оно достигнет лишь к 2020 году.

При этом авианосец уже обошелся американским налогоплательщикам в 13 миллиардов долларов, пишет газета "Известия". Gerald R. Ford считается самым дорогим военным кораблем в мире.

2 июня 2017, 09:31

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