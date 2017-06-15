Сколько зарабатывают пилоты пассажирских лайнеров

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, 2016 год оказался прибыльным для игроков рынка авиаперевозок. При этом зарплаты пилотов во многих крупнейших авиакомпаниях выросли.

Самую высокую оплату труда пилотов предлагает американская авиакомпания United Airlines, передает "РБК". Средняя часовая ставка капитана воздушного судна составляет 270 долларов в час (~15 тысяч рублей), или 27 тысяч долларов в месяц (~1,5 миллиона рублей). В зависимости от летного стажа и квалификации работника его зарплата может варьироваться от 23 тысяч долларов (~1,3 миллиона рублей) до 33 тысяч долларов в месяц (~1,9 миллиона рублей).

Вторую строчку рейтинга заработных плат занимает компания American Airlines. В январе 2017 года перевозчик повысил ставку пилотов в среднем на 24%, при этом ее индексация продолжится до 2019 года. Теперь капитан получает около 25 тысяч долларов в месяц (~1.4 миллиона рублей), максимально он может зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц (~1,7 миллиона рублей).

На третьем месте топа с небольшим отрывом по размеру средней заработной платы находится Delta Air Lines. Этот показатель у авиакомпании составляет 247 долларов в час, что на два доллара меньше, чем в American Airlines. Однако в месяц пилот получает те же 25 тысяч долларов. Более того, при достаточной квалификации максимальный размер ставки пилота может вырасти вплоть до 32 тысяч долларов в месяц (~1,8 миллиона рублей).

Среди прочих авиакомпаний стоит выделить китайскую Chengdu Airlines, которая в среднем также предлагает своим пилотам 25 тысяч долларов в месяц. При выполнении трехлетнего контракта капитану полагается бонус в размере 36 тысяч долларов (~2 миллиона рублей). Примечательно, что норма полетов в этой компании значительно ниже – всего 50 часов в воздухе вместо стандартных 80-100 часов. Таким образом, пилоты Chengdu Airlines получают примерно по 500 долларов в час (~29 тысяч рублей).

@dina_ridel ну вот я про то же) Я бы на пилота пошел учиться, только вот денег это стоит как два крыла от будущего самолета( — Andrey (@Andrey_Wild) 5 сентября 2015 г.

Отметим, что в российских авиакомпаниях ставки пилотов значительно ниже. Например, в "Аэрофлоте" командир воздушного судна зарабатывает 470 тысяч рублей, второй пилот 320–350 тысяч рублей, а инструктор — более 500 тысяч рублей в месяц. "Пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше", – признал гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев. Для возвращения пилотов на родину компания разработала систему разовых выплат: при повторном трудоустройстве в "Аэрофлот" спустя три года после увольнения капитан судна получит 650 тысяч рублей, а второй пилот – 350 тысяч рублей.