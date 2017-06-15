Сколько зарабатывают пилоты пассажирских лайнеров
Самую высокую оплату труда пилотов предлагает американская авиакомпания United Airlines, передает "РБК". Средняя часовая ставка капитана воздушного судна составляет 270 долларов в час (~15 тысяч рублей), или 27 тысяч долларов в месяц (~1,5 миллиона рублей). В зависимости от летного стажа и квалификации работника его зарплата может варьироваться от 23 тысяч долларов (~1,3 миллиона рублей) до 33 тысяч долларов в месяц (~1,9 миллиона рублей).
Вторую строчку рейтинга заработных плат занимает компания American Airlines. В январе 2017 года перевозчик повысил ставку пилотов в среднем на 24%, при этом ее индексация продолжится до 2019 года. Теперь капитан получает около 25 тысяч долларов в месяц (~1.4 миллиона рублей), максимально он может зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц (~1,7 миллиона рублей).
На третьем месте топа с небольшим отрывом по размеру средней заработной платы находится Delta Air Lines. Этот показатель у авиакомпании составляет 247 долларов в час, что на два доллара меньше, чем в American Airlines. Однако в месяц пилот получает те же 25 тысяч долларов. Более того, при достаточной квалификации максимальный размер ставки пилота может вырасти вплоть до 32 тысяч долларов в месяц (~1,8 миллиона рублей).
Среди прочих авиакомпаний стоит выделить китайскую Chengdu Airlines, которая в среднем также предлагает своим пилотам 25 тысяч долларов в месяц. При выполнении трехлетнего контракта капитану полагается бонус в размере 36 тысяч долларов (~2 миллиона рублей). Примечательно, что норма полетов в этой компании значительно ниже – всего 50 часов в воздухе вместо стандартных 80-100 часов. Таким образом, пилоты Chengdu Airlines получают примерно по 500 долларов в час (~29 тысяч рублей).
@dina_ridel ну вот я про то же) Я бы на пилота пошел учиться, только вот денег это стоит как два крыла от будущего самолета(— Andrey (@Andrey_Wild) 5 сентября 2015 г.
Отметим, что в российских авиакомпаниях ставки пилотов значительно ниже. Например, в "Аэрофлоте" командир воздушного судна зарабатывает 470 тысяч рублей, второй пилот 320–350 тысяч рублей, а инструктор — более 500 тысяч рублей в месяц. "Пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше", – признал гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев. Для возвращения пилотов на родину компания разработала систему разовых выплат: при повторном трудоустройстве в "Аэрофлот" спустя три года после увольнения капитан судна получит 650 тысяч рублей, а второй пилот – 350 тысяч рублей.
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