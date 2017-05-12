Российским пенсионерам облегчили жизнь

Правительство России внесло изменения в правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий. По мнению кабмина, нововведения позволят обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан.

Соответствующее постановление устанавливает упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим возраста 80 лет, а также за трудоспособными лицами, которые получали или получают компенсационные или ежемесячные выплаты. Отмечается, что эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального учета.

По мнению правительства, нововведения позволят обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан. Из постановления, опубликованного на официальном сайте кабмина, также следует, что страховой стаж будет включать периоды, когда гражданин платил страховые взносы за себя или человека, за которого страхователь не вносил деньги.

Согласно документу, в трудовой стаж попадут и другие периоды. В частности, это время, когда гражданин был необоснованно привлечен к уголовной ответственности, но позже реабилитирован, либо был временно отстранен от работы.

Напомним, ранее в Совете Федерации предложили ввести санкции против самозанятых граждан. В частности, неплательщиков налогов могут лишить полноценной пенсии или права выезда за границу.

Как писали Dni.ru, председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что никто не будет принуждать граждан официально трудоустраиваться и платить налоги. Вместе с тем государство может создать условия, при которых работать только на себя будет невыгодно.