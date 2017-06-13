Сколько тратят россияне за один поход в магазин

Продолжается устойчивое снижение суммы среднего чека магазина. Россияне переходят на интенсивный шопинг, предпочитая единоразовые оптовые закупки ежедневным тратам.

В мае 2017 года среднестатистический россиянин за одно посещение магазина тратил 512 рублей. В целом по России наблюдается устойчивое снижение суммы среднего чека.

Начиная с января 2017 года этот показатель уменьшался ежемесячно на два-три рубля. Однако в мае средний чек резко "просел" сразу на 12 рублей, пишет "Газета.ru". Если сравнивать с аналогичным периодом 2016-го, в текущем году россияне стали тратить во время каждого похода в магазин на 25 рублей, или 5% больше. Это выше показателей годовой инфляции, отмеченной экспертами на уровне в 4,1%.

Скорее всего, россияне стали реже ходить в супермаркеты и придомовые магазины потому, что выбрали стратегию "интенсивного шопинга". Ведь проще один раз съездить в оптовый гипермаркет и закупить продукты на неделю, изрядно при этом сэкономив. Также соотечественники оценили удобства сервисов, с помощью которых можно отслеживать акции и скидки у дискаунтеров. Популярность таких приложений неуклонно растет.

"Снижению чека в мае способствовали его сокращения в четырех крупных федеральных округах. Так, чек "похудел" в последнем весеннем месяце в Центральном округе (-2,5%), Южном (-5,4%), Уральском (-3,1%) и Сибирском (-1,7%). Тем не менее он немного "прибавил" на Северо-Западе (+1,4%) и в Приволжском регионе (+1,6%)", – сообщают исследователи.

Сейчас в Москве сумма среднего чека составляет 677 рублей. В Санкт-Петербурге – 716 рублей. Жители остальных российских городов-миллионников в мае потратили столько же, сколько и в апреле, никак не повлияв на статистику.