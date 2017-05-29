Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн

Профсоюз, образованный рабочими принадлежащего Абрамовичу канадского предприятия "Евраз", инициировал забастовку трудящихся, когда стали известны условия их новых контрактов. В результате состояние миллиардера рискует "похудеть" на 400 миллионов.

Предприятие заключило весьма выгодный контракт с Kinder Morgan, США, на поставку 250 000 тонн труб большого диаметра. Продукция завода Абрамовича должна быть использована для модернизации нефтепровода Trans Mountain. Сумма сделки – 400 миллионов долларов. Однако договор оказался под угрозой срыва, сообщает Life.ru.

Рабочие завода в Реджайне решили объявить забастовку, узнав о новых условиях своего найма. Контракты, предложенные рабочим взамен закончившихся еще в июле 2016, существенно ограничивают их права и вознаграждения. Например, в новом пятилетнем договоре не предусмотрена индексация заработной платы.



"Эта принадлежащая русским и управляемая американцами компания очень прибыльна, но их жадность не знает границ", – отмечает руководитель местного профсоюза Стефен Хант. К слову, Канада считается одной из стран с наиболее сильным и сплоченным объединением рабочих в мире. Поэтому к мнению их лидеров владельцы предприятий вынуждены прислушиваться.

Профсоюз, объединяющий сотрудников завода российского миллиардера, считает, что управляющая "верхушка" фактически объявила войну своим рабочим.



"Это опрометчивое решение, которое ставит жизнеспособность компании под угрозу в то время, когда она только получила контракт на поставку труб для строительства недавно одобренного расширения нефтепровода Trans Mountain", – комментирует представитель профсоюза Кейт Таркотт.

"Евраз" и Kinder Morgan ситуацию никак не комментируют. Независимые эксперты, в свою очередь, уверены, что сторонам все равно придется договариваться. Такой прогноз специалисты дают, учитывая сложившуюся практику решения трудовых споров, в частности, в Канаде.