Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн

Триумф Звягинцева в Каннах Задержание юного чтеца в Москве Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Понедельник 29 мая
Лента новостей
13:38
В Екатеринбурге ребенок покалечился на горке
13:27
"Профессиональные путешественники" получат по 30 тысяч евро
13:24
За что понизили Рашкина
12:39
Запад шокирован российским "убийцей" Boeing
12:33
Филиппу Янковскому досталось за страсть
12:27
На Урале пьяный иностранец зарезал женщину за отказ знакомиться
12:20
Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
12:10
Элитный ЖК превратился в смертельный аттракцион
12:02
Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт
11:59
Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
11:54
СБУ лишила школьников в Закарпатье автобусов из России
11:46
МакSим отменила концерты из-за болезни
11:44
Лопырева вышла из себя из-за мужчины
11:33
Кирилл резко высказался о разрешении гей-браков
11:33
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
11:11
Бить людей оказалось полезно для здоровья
11:09
Овдовевшая Максакова ищет нового мужа
11:00
Киркоров: Я соблазняю Лазарева
10:51
Сценариста "Физрука" увезли в больницу с приступом
10:45
Изменившийся Цискаридзе впервые вышел в свет
10:44
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:41
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
10:41
В мэрию Москвы подана заявка на проведение акции 12 июня
10:31
Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации
10:20
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"
10:14
В столичном отеле умерли двое граждан Северной Кореи
10:06
В парках Москвы бесплатно покажут кино
09:51
Светлана Лобода провалилась в Одессе
09:49
Фастфуд назван пищей для умников
09:36
В Латвии требуют наказать депутата за сравнение русских со вшами
09:30
Под Петербургом пьяный рыбак сгорел в костре
09:29
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
09:23
Желтая угроза задержала десятки рейсов в Москве
09:00
На Пхукете погиб россиянин
08:55
Дэвид Кэмерон угодил в скандал из-за хамства (видео)
08:53
Макрона "накрутили" перед встречей с Путиным
08:50
Под мостом в Москве нашли тела трех подростков
08:43
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
08:42
Какой будет погода в Москве в начале недели
08:30
Триумфатор Канн Звягинцев о связях с Украиной
08:24
Красавчика Трюдо высмеяли за застенчивость
08:06
В Домодедово задержали черногорского политика Вуковича
08:00
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
03:55
Киркоров провел вечер с чужой женой
21:40
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
21:02
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
17:57
В Москве объявлен желтый уровень опасности
17:42
В столице из-за "бомбы" оцепили дом
17:15
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
17:10
На северо-востоке Москвы загорелся жилой дом
17:01
В чем особенности праймериз "Единой России"
16:58
Полиция поймала обстрелявшего Porsche хулигана
16:21
Вандалы сожгли крест у Андроникова монастыря в Москве
16:04
Спецоперация по спасению утят попала на видео
15:25
Москвичей напугали похолоданием на 10 градусов
15:18
Россиянка Макарова обыграла первую ракетку мира (видео)
15:01
В Москве строитель упал в котлован
14:41
В КНДР показали новую систему ПВО (видео)
14:16
Дочь миллионера об отношениях с Бузовой
13:55
В центре Москвы потерялся трехлетний ребенок
13:36
Служебная овчарка набросилась на детей под Москвой
13:22
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
13:09
На мачеху задержанного в центре Москвы ребенка составили протокол
13:00
Жертва пластики шокировала Канны обезображенным лицом
12:41
Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Москва – Бодрум
12:23
Как спастись от перепадов давления
12:04
Путин поздравил с праздником российских пограничников
11:55
Бузова оправдалась за нелепый клоунский наряд
11:45
На севере Москвы фура протаранила жилой дом
11:33
Билан и Водянова оторвались на вечеринке
11:28
"Аэрофлот" задерживает рейсы из-за забастовки
11:27
В регионах стартовали праймериз "Единой России"
11:23
На детской площадке на западе Москвы нашли труп
11:12
Самолет МС-21 совершил первый пробный полет
11:06
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
10:38
В семье Ольги Орловой случилось пополнение
10:21
Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
10:01
Беглые зэки пытались захватить самолет
01:37
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
18:57
Захарова показала свадебные фото
18:10
Одиозные высказывания Бжезинского
18:05
У жены Газманова появился другой мужчина
17:38
На северо-западе Москвы пресечена массовая драка со стрельбой
17:27
В многоэтажке на юге Москвы прогремел хлопок
17:09
Скончалась старейшая актриса в России
16:45
В массовом ДТП под Москвой пострадали люди
16:29
Джоли без нижнего белья заметили в детском парке
16:00
Американцы выставили миллиардера Дерипаску стукачом
15:20
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
15:03
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
14:35
Ярославль отмечает День города
14:32
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
14:10
В Москве грабители отобрали у курьера три пиццы и газировку
14:01
Смерть главного русофоба разбила сердце Украине
13:34
Недосыпание приводит к внезапной смерти
13:30
В МВД подтвердили факт попрошайничества юным чтецом
13:16
В Подмосковье рухнул самолет: есть жертвы
13:07
Синоптики изменили прогноз на начало лета
13:00
Звезду "Дома-2" заподозрили в проституции
12:36
В Москве шестилетняя девочка разбилась насмерть при падении из окна
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Экономика

Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн

Роман Абрамович. Фото: Clive Mason/Gettyimages.ru
Профсоюз, образованный рабочими принадлежащего Абрамовичу канадского предприятия "Евраз", инициировал забастовку трудящихся, когда стали известны условия их новых контрактов. В результате состояние миллиардера рискует "похудеть" на 400 миллионов.
прочитано 1070 раз

Предприятие заключило весьма выгодный контракт с Kinder Morgan, США, на поставку 250 000 тонн труб большого диаметра. Продукция завода Абрамовича должна быть использована для модернизации нефтепровода Trans Mountain. Сумма сделки – 400 миллионов долларов. Однако договор оказался под угрозой срыва, сообщает Life.ru. 

ПО ТЕМЕ

Где проводят отпуск миллиардеры

Как изменщицы обирают мужей-миллионеров

Сын Абрамовича распродает компанию

Рабочие завода в Реджайне решили объявить забастовку, узнав о новых условиях своего найма. Контракты, предложенные рабочим взамен закончившихся еще в июле 2016, существенно ограничивают их права и вознаграждения. Например, в новом пятилетнем договоре не предусмотрена индексация заработной платы.

"Эта принадлежащая русским и управляемая американцами компания очень прибыльна, но их жадность не знает границ", – отмечает руководитель местного профсоюза Стефен Хант. К слову, Канада считается одной из стран с наиболее сильным и сплоченным объединением рабочих в мире. Поэтому к мнению их лидеров владельцы предприятий вынуждены прислушиваться.

Профсоюз, объединяющий сотрудников завода российского миллиардера, считает, что управляющая "верхушка" фактически объявила войну своим рабочим.

"Это опрометчивое решение, которое ставит жизнеспособность компании под угрозу в то время, когда она только получила контракт на поставку труб для строительства недавно одобренного расширения нефтепровода Trans Mountain", – комментирует представитель профсоюза Кейт Таркотт.

"Евраз" и Kinder Morgan ситуацию никак не комментируют. Независимые эксперты, в свою очередь, уверены, что сторонам все равно придется договариваться. Такой прогноз специалисты дают, учитывая сложившуюся практику решения трудовых споров, в частности, в Канаде.

Автор: Алексей Минин29 мая 2017, 10:27

комментарии

Политика

Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"

Шоу-бизнес

Овсиенко рассказала о раке после выхода любовника из тюрьмы
Ольга Бузова устала от фальши в отношениях
Певец Сергей Жуков сенсационно похудел
МакSим отменила концерты из-за болезни

Проишествия

Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Скончалась старейшая актриса в России

Lifestyle

Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
Триумфатор Канн Звягинцев о связях с Украиной
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня

Эту неделю лучше провести спокойно, предупреждает астролог

Шоу-бизнес

Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован

О состоянии здоровья певца ничего неизвестно
Общество

Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт

Пассажиры заблокировали зал ожидания и регистрационные стойки
Происшествия

Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве

У него обнаружили восемь граммов мефедрона

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Филиппу Янковскому досталось за страсть
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
Киркоров провел вечер с чужой женой
Билан и Водянова оторвались на вечеринке

Спорт

Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки

Регионы

Мужчина с горящей головой напугал влюбленных (видео)
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru