Как изменщицы обирают мужей-миллионеров

Экс-супруга бизнесмена Фархада Ахмедова, признавшись в многочисленных изменах, отсудила у него 453 миллиона фунтов стерлингов (около 33 миллиардов рублей). Теперь она может войти в список богатейших россиянок. Причины неверности специалисты видят в том, что женщины, привыкшие к самому лучшему, стремятся получить больше заботы, чем им могут дать вечно занятые мужья.

Азербайджанский бизнесмен Фархад Ахмедов развелся со своей женой в России еще 17 лет назад. Как писали Dni.Ru, причиной расставания супругов стало признание Татьяны Ахмедовой в многочисленных изменах. Она водила любовников даже когда дома были дети. По разным версиям, женщина изменила предпринимателю с одноклассником или другом одноклассника сына предпринимателя.

Врач-сексолог Александр Полеев заявил, что богатые женщины, как правило, выбирают в любовники мужчин более низкого социального статуса. "Дело в том, что жены миллиардеров привыкли наслаждаться жизнью, брать самое лучшее. И в районе 40 лет многие из них стремятся к молодым. В этом отношении неудивительно, когда богатая женщина обращает внимание на друзей собственных детей", – цитирует эксперта Life.ru.

Также, по мнению специалиста, среди любовников жен бизнесменов часто бывают художники и писатели. "У богатых людей есть тяга к покровительству талантов. Поэтому женщина легко может встречаться с талантливым студентом, спать с ним, а заодно и помогать ему осуществлять свои творческие планы. Например, финансировать выставки и постановки", – отметил Полеев.

По словам сексолога, от любовника женщина "получает внимание, которого часто не может дать ей богатый, но вечно занятой муж". В "стандартный перечень" любовников также входят и подопечные супруга, более свободные от дел.

Миллиардер Фархад Ахмедов рассчитался с банковскими долгами своих работников https://t.co/qRzOw1v2GF pic.twitter.com/btNsVET1xR — Финансы и бизнес (@kreditbiz) 31 января 2016 г.

Тем не менее зачастую богатые мужчины сами дают женам поводы для расставания. Например, экс-супруга предпринимателя Дмитрия Рыболовлева обвинила его в регулярным изменах. Заявление о разводе Елена подала еще в 2008 году, но вопрос о разделе имущества решался на протяжении семи лет. Суд постановил взыскать с миллиардера 604 миллиона долларов отступных (~34,5 миллиарда рублей), однако в октябре 2015 года супруги достигли обоюдной договоренности и отозвали все иски.

#РЫБОЛОВЛЕВА Елена -житель Швейцарских Альп -стала самой богатой разведенной женой в мире -получила -4, 5 млрд$$ !! pic.twitter.com/Uj4fNbIjHQ — Back2Black (@mira_luba) 21 августа 2014 г.

Сохранить свое состояние при разводе удалось и бизнесмену Роману Абрамовичу. Супруга могла получить от него 18,7 миллиарда долларов. Однако ей досталось менее 2% от этой суммы, то есть "лишь" 300 миллионов долларов (17 миллиардов рублей).