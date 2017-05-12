Где проводят отпуск миллиардеры

Мечтаете об отпуске на "райском острове", но думаете, что вам это не по карману? А так ли уж любят закрытые острова те, кто может себе позволить буквально все? Dni.ru предлагают узнать, где отдыхают самые богатые люди планеты.

Британские Виргинские острова когда-то настолько приглянулись Ричарду Брэнсону, что он стал их полноправным владельцем. К слову, здесь часто проводят время все самые богатые и знаменитые персоны. Так, в прошлом году живописные острова посетила семья Барака Обамы.

А вот Билл Гейтс больше славится своей любовью к морским путешествиям. Известно, что популярный миллиардер питает слабость к собственным яхтам и дальним плаваниям. Однако у Билла есть и другая страсть, а именно – отдых в Хорватии. К слову, эта сказочная страна доступна не только для олигархов. Российские туроператоры предлагают пакеты "все включено" по вполне демократичному ценнику.

Один из самых богатых олигархов не только России, но и всего мира Роман Абрамович тоже славится любовью к морю и яхтам. На острове Сен-Бартелеми у миллиардера есть не только яхта, но и собственная вилла, которую он часто посещает с любимой супругой – владелицей музея современного искусства "Гараж" Дашей Жуковой.

Неоднократный лауреат премии "Оскар" Стивен Спилберг чаще всего проводит досуг в Ирландии. Режиссер объездил буквально весь мир, но больше всего его впечатлила именно эта страна. Кинематографист с удовольствием посещает многочисленные местные фестивали, наслаждается ирландскими танцами и не брезгует дружескими посиделками в пабе. "В свое время Ирландия полностью изменила всю мою жизнь!", – признался Стивен в одном из интервью.

Одна из самых популярных и богатых телеведущих мира Опра Уинфри регулярно путешествует по новым местам. Не так давно светская дива посетила Фиджи и осталась в восторге от местных пейзажей. Тихое море, нетронутые пляжи и самые дорогие спа-отели – что может быть лучше для полной релаксации?

Американский миллиардер Уоррен Баффетт, пожалуй, относится к самым "скромным" богачам мира. Вот уже 59 лет он живет в довольно небольшом домике в Омахе. Последние 40 лет Уоррен регулярно отдыхал на солнечном побережье курорта Лагуна-Бич. В наше время стоимость отдыха здесь достигает просто заоблачных цен, но предприниматель полюбил это место задолго до модных веяний – еще в начале 1970-ых.