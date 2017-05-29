Два московских банка лишились лицензий

Центральный банк России лишил лицензий на осуществление банковских операций два московских кредитных учреждения, сообщили в пресс-службе регулятора. "ИР-Кредит" (560-е место в банковской системе России) попал под ограничительные меры в связи с решением о добровольной ликвидации.

Айви Банк (432-е место) потерял лицензию из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Его бизнес-модель была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, связанных с конечными бенефициарами организации. Банк является участником системы страхования вкладов, его клиенты могут рассчитывать на возмещение средств в установленных законом объемах.

Также ЦБ отозвал лицензию у зарегистрированного в Петрозаводске РИТЦ Банка (555-е место). Из-за острого дефицита ликвидности он утратил способность выполнять обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. Банк не является участником системы страхования вкладов.