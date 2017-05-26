В России подешевеет ипотека

Снижение ипотечных ставок в России возможно до 6-7%, заявил в пятницу, 26 мая, заместитель главы Сбербанка Александр Торбахов. Правда, по его словам, это приведет к уменьшению доходности по депозитам на несколько процентных пунктов.

Торбахов отметил, что возможность снижения ставок по ипотечным кредитам зависит от стоимости денег на рынке. "Если цена денег будет сокращаться, то есть ставки, по которым банки привлекают деньги, соответственно, будет сокращаться стоимость размещения. Это железобетонный закон, поэтому все возможно", – подчеркнул он.

Банкир добавил: если ставка по ипотеке опустится до уровня 6-7%, то ставки по депозитам должны быть максимум несколько процентов. "Понятно, что маржа постепенно сокращается, но банк не может выдавать дешевле, чем он привлекает. Если мы сегодня привлекаем депозиты по 7-8%, как мы можем выдавать по 6-8%? Поэтому депозиты должны уйти вниз", – сказал замглавы крупнейшего банка страны.

Тем не менее уровень ставки и дальше будет демонстрировать тенденцию к снижению. "Я не знаю, будет ли 6-7%, но все равно рынок идет вниз по ценам", – резюмировал Торбахов.





Напомним, ранее зампред одного из крупных российских банков Татьяна Ушкова заявила, что ставки по ипотеке в ближайшие несколько лет могут опуститься до 8%. По ее словам, процентный пункт по жилищным кредитам будет зависеть от уровня инфляции.

"Как показывает опыт зарубежных коллег, ставка по ипотеке обычно составляет плюс три процентных пункта к текущему уровню инфляции. Собственно, к этой логике движется и российский банковский рынок. Но пока мы видим, что разница между ставками по ипотеке и уровнем инфляции больше, чем в развитых странах", – пояснила она.

Таким образом, ставка 8% и ниже по ипотеке будет возможна в случае, если инфляция не будет превышать четыре-пять процентных пунктов. Тем же, кто задумывается о покупке жилья, банкиры советуют сделать это на рубеже 2019–2020 годов, когда проценты по кредиту будут минимальные.

По данным Центробанка России, средневзвешенная ставка по ипотечным займам в рублях в марте 2017 года составила 11,8%. Как отметили в финансовом регуляторе, в начале года "многие крупные банки снизили ставки по ипотечным кредитам, но это снижение было невелико либо распространялось на узкий круг операций".

