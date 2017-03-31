Почему россиянам не хватает жилья

Возводимого в России жилья не хватает для удовлетворения потребностей россиян. По-прежнему миллионы граждан страны нуждаются в улучшении жилищных условий.

Это признал первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Он также назвал одну из причин, которая препятствует развитию рынка жилья в России. "Надеемся на то, что год закончится большими объемами ипотеки и неплохими вводами, но у нас проблемы. В том числе административные барьеры", - констатировал Шувалов.

Он также высказался по проблеме обманутых дольщиков. По его словам, ответственность за ее решение должны нести в первую очередь региональные власти. А вот от федеральных властей обманутым россиянам ждать помощи бесполезно, средств для этого в бюджете страны не предусмотрено, подчеркнул первый вице-премьер.

Кроме того, Шувалов предложил заменить унизительный термин "жилье эконом-класса" на "стандартное жилье". "Есть стандартное жилье, а дальше есть какие-то вещи, которые уходят за рамки стандарта. Мы же с вами должны заниматься жильем массово", – сказал чиновник.

"Я говорил и говорю, что каждый квадратный метр, построенный Фондом ЖКХ, должен быть дешевым и комфортным".

По данным Росстата, по итогам февраля 2017-го в России ввели в эксплуатацию 3,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

В целом в январе-феврале в стране построили 8,2 миллиона квадратных метров жилья – на 19,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом, 2016 году наблюдались примерно такие же тенденции.