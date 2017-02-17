Пожилые россияне стали чаще брать ипотеку

В 2016 году ипотеку больше стали брать граждане старше 65 лет. При этом увеличение их доли происходило за счет сокращения числа молодых заемщиков в возрасте до 30 лет.

По данным аналитиков Национального бюро кредитных историй, доля заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет составила 31%. За 2016 год этот показатель вырос на 0,6%.



С той же динамикой росло и количество заемщиков в возрасте свыше 65 лет. Их число в общей структуре взявших кредиты составило 4%, увеличившись на 0,6%.

Больше всего доля самых "возрастных" заемщиков выросла на Алтае, в Тыве и Бурятии – на 1,5, 1,4 и 1,4% соответственно. Самый низкий показатель роста – 0,3% – зафиксирован в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, отмечает газета "Ведомости".

В свою очередь доля самых молодых заемщиков – людей в возрасте до 29 лет – сократилась на 1,1%. Их число в общей структуре снизилось до 14,5%. Наибольшее падение отмечается в Орловской области и Хабаровском крае – на 1,1 и 0,7% соответственно.

Тем временем президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции "Инновации рынка недвижимости" сообщил, что с 20 февраля 2017 года банк снизит ставку по ипотеке на один процентный пункт. "На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку", – приводит его слова агентство ТАСС.

Греф заявляет, что в случае приобретения жилья напрямую у застройщика минимальная ставка по ипотеке составит после снижения 10,9% годовых. А при покупке жилья на вторичном рынке — от 10,75 до 12,25%.

Ранее сообщалось, что в 2017 году ипотечная ставка в России может упасть до рекордно низкого уровня. Эксперты ожидают роста спроса как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Как писали Dni.Ru, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в 2017 году ипотечная ставка может снизиться до 9,7-9,8%. По его мнению, это произойдет вопреки завершению правительственной программы по субсидированию кредитного жилья.