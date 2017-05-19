МВФ дал России совет по пенсиям

Международный валютный фонд представил России свои рекомендации, среди которых оказались и советы по изменению пенсионной системы страны. "Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда", – цитирует "Газета.ru" пресс-релиз МВФ.

