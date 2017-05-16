У десятков тысяч россиян серьезные проблемы с пенсией

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не отпускают клиентов к своим конкурентам. Многие граждане подали жалобы на то, что они не могут перевести средства в другую организацию.

Десятки тысяч пенсионеров считают неправомерным отказ НПФ в переводе накоплений в другую организацию, передает газета "Коммерсантъ". В частности, коммерческий директор НПФ Сбербанка Олег Мошляк сообщил о более 40 тысячах жалоб людей, которые не смогли отправить в этот фонд свои средства.

Всего в 2016 году было подано около 12 миллионов заявлений о смене пенсионного фонда, однако лишь 6,5 миллиона обращений были удовлетворены. Как правило, в качестве причин отказа указывалось наличие дублирующего просьбу документа и отсутствие договора с НПФ. При этом многие граждане утверждают, что они не обращались в организацию с повторным заявлением.

"В результате обзвона граждан, получивших отказ в переходе в "ВТБ Пенсионный фонд", более 70% из них подтверждают, что не подавали повторных заявлений в течение года", – заявила генеральный директор организации Лариса Горчаковская. Сотрудники фонда пытаются урегулировать ситуацию, оказывая "содействие застрахованным лицам в оспаривании отказа в переводе средств с обращением в регулирующие, надзорные и следственные органы".

Дебилы из @pension_fond так и не перевели мои накопления из одной УК в другую. А для заявления в электронном виде нужна усиленная подпись. — Арсений (@ArseniyVladcity) 4 мая 2017 г.

Представители Банка России подтвердили, что проблема с переводом средств в другой НПФ действительно существует. В пресс-службе Центробанка пояснили, что организация совместно с ПФР проводит выборочную проверку заключения новых договоров граждан с пенсионными фондами. При этом Центробанк выступает "за скорейшее принятие поправок в законодательство, которые находятся на рассмотрении в Госдуме".

При этом эксперты отмечают, что отказ в переводе средств в другой НПФ можно оспорить только в судебном порядке.

"Расследования должны дать по рукам мошенникам, направляющим дублирующие заявления", – заявил Глава Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов.

Напомним, ранее стало известно о новой экономической реформе Минфина, согласно которой разрабатываемый индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) предусматривает только пожизненную выплату. "Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но не менее пяти лет, или пожизненно", – пояснили авторы законопроекта.