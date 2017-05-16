У десятков тысяч россиян серьезные проблемы с пенсией

Итоги "Евровидения" в Киеве Сотрудник МИДа устроил бойню Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
партнеры
Вторник 16 мая
Лента новостей
11:37
Сыну экс-президента Киргизии дали третий пожизненный срок
11:32
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
11:32
Дождь парализовал московские дороги
11:23
Найдена связь между спермой и агрессией
11:23
Сотни детей стали участниками необычного парада
11:19
Порошенко запретил украинцам "ВКонтакте" и "Одноклассники"
11:15
У Гоши Куценко случилось кровоизлияние
11:07
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
11:03
Москвичам добавили хороших "Китайских новостей"
10:50
В Москве мужчина выжил после падения с 11-го этажа
10:41
Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами
10:33
Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме
10:32
Какие парки Москвы благоустроят в ближайшее время
10:26
Британка загадочно умерла после ссоры с бойфрендом
10:04
Какие катастрофы ждут человечество
09:54
Москвичей предупредили о шторме
09:46
Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания
09:45
В центре Москвы найдены скелеты и гробы
09:24
Порно делает мужчин неудачниками в постели
09:15
Москву зальют дожди
08:56
В парке на востоке Москвы найдены человеческие останки
08:40
Киев пытается выдавить Москву из важных переговоров
08:32
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко
08:31
Трампу влетело за болтливость на встрече с Лавровым
08:26
Порошенко заявил о новой войне с Россией
07:46
В кафе на севере Москвы открыли огонь по посетителям
23:52
Анжелика Варум серьезно оплошала с зятем
23:11
Любовница Тарасова повторяет ошибки Бузовой
21:57
На северо-западе Москвы два человека попали под поезд
21:54
На популярных курортах выросла угроза теракта
21:26
Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
21:12
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
21:10
В Москве похитили сбитого иномаркой ребенка
20:41
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
20:36
Фестиваль "Российская студенческая весна" стартовал в Туле
20:27
Шоколадные шары Трампа вызвали бурю в Сети
20:25
Сын вице-президента "Лукойла" оправдался за скандальное видео
20:20
Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
20:06
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
20:00
В России создадут единую базу всех граждан
19:04
Как распознать у ребенка склонность к суициду
19:03
Русские любимчики Канн
19:03
Стали известны первые результаты голосования по сносу пятиэтажек
19:00
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
18:47
У сына вице-президента "Лукойла" отнимают Gelandewagen
18:33
5 главных мифов об эпиляции
18:29
В Карелии официант воровал у пьяных клиентов
18:17
Модель увеличила грудь до 32–го размера (фото)
18:10
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
18:09
Порошенко нелепо оправдался за поступок сына
17:57
В России тысячи машин Audi отзывают из-за неисправности
17:47
В Москве девушка из Нигерии попалась на краже
17:46
Боня родит второго ребенка новому избраннику
17:40
Волжанин умер после одинокого дня рождения
17:38
Президент Франции будет спасать Евросоюз
17:35
Корабли пришельцев промчались мимо Солнца (видео)
17:34
Россиян предупредили о грозах и заморзках
17:05
Дайнеко отметила 30-летний юбилей в "голом" платье
17:04
Президент РЖД перенес операцию
16:54
Чего при поиске работы боятся россияне
16:44
Адвокат Трампа попал в "голый" скандал
16:39
Голосование в регионах пройдет по новой системе
16:30
Сбежавшая из Москвы Корикова закатила скандал в магазине
16:28
В московском метро сменится руководитель
16:15
55-летняя жена Порошенко удивила подтянутой фигурой
16:12
Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
16:07
Седюк отказался снимать штаны перед смертельно больным певцом
16:03
Греция готовится к наплыву российских туристов
15:55
Найден способ навсегда избавиться от шрамов
15:39
У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
15:38
Британцы испугались "падающих с неба" российских танков
15:37
В Москве разгоняют МУР
15:27
Пригожин огорошил известием о Максаковой
15:25
Президент РЖД попал в больницу в Китае
15:24
Жужа: На "Доме-2" произошла драка из-за Орловой
14:52
Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
14:51
В мавзолей Ленина пустят туристов
14:49
Легендарную Nokia 3310 украсили золотом и сталью
14:48
В Киеве освободили оголившегося на "Евровидении" Седюка
14:47
Поступивший в колледж юноша с синдромом Дауна растрогал Сеть (видео)
14:37
В метро Москвы поменяют начальника
14:36
Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
14:28
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
14:25
Ревнивица протаранила на авто мужа с любовницей
14:22
Кети Перри поласкала Пэрис Хилтон (видео)
14:18
Московское метро выпустит три вида тематических проездных
14:18
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
14:04
Опубликованы пьяные бредни Порошенко о России
13:58
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
13:57
88-летний Баталов сломал ногу в двух местах
13:57
Как замужние женщины находят секс на стороне
13:50
Друг Борисовой: Дана в клинике наконец-то протрезвела
13:49
Суперъяхту Усманова назвали одной из лучших в мире
13:49
Похититель вязанных шапочек для лошадей задержан в Москве
13:48
Родившая Анна Седокова: Мы больше не счастливы вместе
13:41
Известный хоккеист признался в неприязни к России
13:33
Сотрудник МИДа убил бывшую коллегу из ружья "Меркель"
13:22
Сексуальный телохранитель затмил президента Южной Кореи
13:18
Московские отели "нарисовали" себе лишние звезды
13:13
Украинка из "Дома-2" назвала народ гнилым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Няня раскрыла тайны семьи Собчак
Экономика

У десятков тысяч россиян серьезные проблемы с пенсией

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не отпускают клиентов к своим конкурентам. Многие граждане подали жалобы на то, что они не могут перевести средства в другую организацию.
прочитано 1245 раз

Десятки тысяч пенсионеров считают неправомерным отказ НПФ в переводе накоплений в другую организацию, передает газета "Коммерсантъ". В частности, коммерческий директор НПФ Сбербанка Олег Мошляк сообщил о более 40 тысячах жалоб людей, которые не смогли отправить в этот фонд свои средства.

ПО ТЕМЕ

Россиян ограничат в правах на пенсию

Пенсионерам прибавят денег за вредность

Россиянам придется самостоятельно копить на пенсию

Всего в 2016 году было подано около 12 миллионов заявлений о смене пенсионного фонда, однако лишь 6,5 миллиона обращений были удовлетворены. Как правило, в качестве причин отказа указывалось наличие дублирующего просьбу документа и отсутствие договора с НПФ. При этом многие граждане утверждают, что они не обращались в организацию с повторным заявлением.

"В результате обзвона граждан, получивших отказ в переходе в "ВТБ Пенсионный фонд", более 70% из них подтверждают, что не подавали повторных заявлений в течение года", – заявила генеральный директор организации Лариса Горчаковская. Сотрудники фонда пытаются урегулировать ситуацию, оказывая "содействие застрахованным лицам в оспаривании отказа в переводе средств с обращением в регулирующие, надзорные и следственные органы".

Представители Банка России подтвердили, что проблема с переводом средств в другой НПФ действительно существует. В пресс-службе Центробанка пояснили, что организация совместно с ПФР проводит выборочную проверку заключения новых договоров граждан с пенсионными фондами. При этом Центробанк  выступает "за скорейшее принятие поправок в законодательство, которые находятся на рассмотрении в Госдуме".

При этом эксперты отмечают, что отказ в переводе средств в другой НПФ можно оспорить только в судебном порядке.

"Расследования должны дать по рукам мошенникам, направляющим дублирующие заявления", – заявил Глава Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов.

Напомним, ранее стало известно о новой экономической реформе Минфина, согласно которой разрабатываемый индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) предусматривает только пожизненную выплату. "Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но не менее пяти лет, или пожизненно", – пояснили авторы законопроекта.

Автор: Константин Улюкаев16 мая 2017, 10:36

комментарии

Политика

Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
Украина придумала новую устрашающую байку для России

Шоу-бизнес

Из-за Апексимовой загрызли и заклевали дочь
У Гоши Куценко случилось кровоизлияние
Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами
Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме

Проишествия

У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"
Звезда фильма "Сталинград" умерла во сне

Lifestyle

Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
Русские любимчики Канн
Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
Шоу-бизнес

Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме

Актриса обнаружила девушку в комнате сына
Шоу-бизнес

Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами

Дарине Маркиной пришлось срочно лечь в больницу

Культура

Владимира Этуша сразил сердечный приступ

Народный артист категорически отказался от госпитализации
Шоу-бизнес

У Гоши Куценко случилось кровоизлияние

Профессор осмотрел пострадавшего и назвал его случай странным

Гороскоп

Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Астрологический прогноз с 15 по 21 мая
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все

Фоторепортажи

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
Королевой красоты признали физика-ядерщика
Джамала короновала лучшего певца Европы

Спорт

Известный хоккеист признался в неприязни к России
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Регионы

Волжанин умер после одинокого дня рождения
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru