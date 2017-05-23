Кто больше всего зарабатывает в России

Обнародованы данные по самым высоким и самым низким зарплатам страны. Меньше всего зарабатывают земледельцы, самые высокие оклады у финансистов.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации обнародовало собственные данные, согласно которым определены самые дорогие специалисты в стране и одновременно те, чей труд оценен в минимальные суммы, сообщает "Газета.Ру". Неожиданно самые низкие зарплаты оказались у тех, от кого зависит продуктовая безопасность страны.

Согласно данным минтруда, средняя зарплата в сельскохозяйственной отрасли России выражается средней цифрой в 21,4 тысячи рублей в месяц. Это всего чуть больше чем вдвое выше официально установленного в России прожиточного минимума. В тоже время самыми высокооплачиваемыми специалистами являются сотрудники финансовых учреждений. В этой отрасли средняя заработная плата составляет 78,3 тысячи рублей.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что минимальный размер оплаты труда необходимо максимально приблизить к уровню прожиточного минимума. И сделать это следует в самое ближайшее время.

"Нам нужно все-таки перешагнуть через разногласия, которые дискутировались в последние годы. В течение весенней или осенней сессии, в рамках процедур, которые отрабатываются совместной рабочей группой во главе с вице-спикером Госдумы Александром Дмитриевичем Жуковым, наконец, перейти к единообразному пониманию, что мы хотим сделать с минимальным размером оплаты труда", – высказал свое мнение министр в рамках Недели российского бизнеса.

Министр напомнил, что Правительство России в 2016 году законодательно ввело ограничение по заработной плате не только для руководителей бюджетных организаций, но их заместителей и главных бухгалтеров. Однако вмешиваться подобным образом в работу негосударственных компаний чиновник считает неправильным.

"Если мы с вами не можем взять на себя ответственность установить минимальную заработную плату на уровне 11 тысяч рублей, мне это кажется не совсем серьезным… Когда мы говорим, что Россия не может такие обязательства исполнить, мы просто себе не верим или не доверяем. Это достаточно скромная цифра, и нужно принять по этому поводу решение", – отметил министр.