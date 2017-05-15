ЦБ: Занижение курса рубля приведет к обнищанию россиян

В Центробанке рассказали о вреде занижения курса рубля. По данным аналитиков Банка России, слабая национальная валюта несет больше минусов, чем плюсов, и в конечном счете может привести к снижению благосостояния населения и увеличению технологического отставания, пишет газета "Известия".

В ЦБ считают, что попытки занижения реального курса рубля за счет операций на валютном рынке заканчиваются неудачами. В результате зарплаты в производстве торгуемых товаров становятся ниже в сопоставлении с другими странами.

