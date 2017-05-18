Как соискателям из регионов найти хорошую работу

Вы когда-нибудь задумывались как совмещать личную жизнь, воспитание детей, роль идеальной домохозяйки, но при этом зарабатывать и быть самореализованной? Для тех, кто хочет работать, но при этом не может позволить себе ходить ежедневно в офис, отличный вариант самореализации – удаленная работа дома. Особенно это касается тех, кто живет в небольшом городе и никак не может трудоустроиться из-за ограниченного количества рабочих мест.

Начните уже сейчас читать об этом в интернете, смотрите что предлагают работодатели в онлайне и возможно, вы увидите себя в этих профессиях. По сравнению с 2015 годом, спрос на удаленных сотрудников вырос на 8%, и такая динамика будет продолжаться дальше. В текущем году не только топовые компании стали переводить персонал на работу дома (Билайн, Альфа-банк, Газпром и т.д.), этот тренд стал активно использоваться компаниями малого и среднего бизнеса. Почему так происходит? Все просто, работодатели понимают, что, нанимая сотрудников дистанционно, они оптимизируют расходы на офисные помещения и оргтехнику. А если говорить про московские компании теперь, нанимая удаленных сотрудников, живущих в регионах, можно выполнять одни и те же задачи, но только за меньшую зарплату.

Самые "продвинутые" работодатели заботятся не только об экономии средств, но и о вовлеченности в работу своих сотрудников. Самый эффективный сотрудник - это счастливый сотрудник, любящий себя и свою жизнь. Самое комфортное состояние для человека – находиться дома или в отпуске. И сейчас многие компании стремятся к созданию удаленных команд ради того, чтобы сотрудники были благодарны за комфорт и вовлечены в работу находясь в удобных для себя условиях.

Человек – это самый ценный ресурс любой компании. Чем счастливее он себя чувствует, тем лучше работает. Чем шире его кругозор, тем больше креативности.

Качества, которые особенно ценятся работодателями:

самоорганизованность

четкое соблюдение правил работы

доверие работодателю и честность

инициативность

замотивированность к результату

саморазвитие и легкая обучаемость

Если увидели себя, в описании этих качеств, смело претендуйте на удаленную работу: