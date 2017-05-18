Как соискателям из регионов найти хорошую работу
Начните уже сейчас читать об этом в интернете, смотрите что предлагают работодатели в онлайне и возможно, вы увидите себя в этих профессиях. По сравнению с 2015 годом, спрос на удаленных сотрудников вырос на 8%, и такая динамика будет продолжаться дальше. В текущем году не только топовые компании стали переводить персонал на работу дома (Билайн, Альфа-банк, Газпром и т.д.), этот тренд стал активно использоваться компаниями малого и среднего бизнеса. Почему так происходит? Все просто, работодатели понимают, что, нанимая сотрудников дистанционно, они оптимизируют расходы на офисные помещения и оргтехнику. А если говорить про московские компании теперь, нанимая удаленных сотрудников, живущих в регионах, можно выполнять одни и те же задачи, но только за меньшую зарплату.
Самые "продвинутые" работодатели заботятся не только об экономии средств, но и о вовлеченности в работу своих сотрудников. Самый эффективный сотрудник - это счастливый сотрудник, любящий себя и свою жизнь. Самое комфортное состояние для человека – находиться дома или в отпуске. И сейчас многие компании стремятся к созданию удаленных команд ради того, чтобы сотрудники были благодарны за комфорт и вовлечены в работу находясь в удобных для себя условиях.
Человек – это самый ценный ресурс любой компании. Чем счастливее он себя чувствует, тем лучше работает. Чем шире его кругозор, тем больше креативности.
Качества, которые особенно ценятся работодателями:
Если увидели себя, в описании этих качеств, смело претендуйте на удаленную работу:
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