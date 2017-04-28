Зачем россияне ходят на работу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня труда обнародовал данные исследования, посвященного изучению вопросов мотивации к работе. Выяснилось, что подавляющее большинство россиян готовы трудиться даже в том случае, если у них не будет в этом необходимости.

Привычка к труду у россиян – одна из базовых ценностей, показали данные опроса. Так, 79% наших соотечественников продолжили бы работать, даже если бы жили безбедно.

Из них 60% остались бы на прежнем месте, а 19% – сменили работодателя, передает URA.RU. Уволиться и больше никогда не ходить в офис предпочли бы лишь 19%.

Удовлетворены своей работой 86% опрошенных. Примечательно, что среди них много тех, чье материальное положение оставляет желать лучшего. Среди положительных сторон работы респонденты назвали: общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Графиком довольны 9% опрошенных, а интересной свою профессиональную деятельность считают 8%, сообщается на сайте ВЦИОМа.

Среди тех, кому не нравится их место работы, 12% в качестве причины указали низкую зарплату. При этом 61% опрошенных считают, что большее усердие при выполнении своих обязанностей не приведет к росту зарплаты. В этом прежде всего уверены женщины, представители старших возрастных групп и люди с низким достатком.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова отметила, что мотивация большинства россиян основана только на рациональных аспектах. По ее словам, другими ценностями это не подкрепляется.