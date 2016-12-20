Пенсионерам прибавят денег за вредность

Министерство труда и соцзащиты предлагает реформировать систему программ досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (ДНПО) для сотрудников, занятых на вредных производствах. Для этих нужд в течение ближайших трех лет в Пенсионный фонд поступят десятки миллиардов рублей.

В первую очередь инициатива Минтруда подразумевает введение льгот по уплате страховых платежей для работодателей, которые формируют программы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, сообщает газета "Коммерсантъ". Соответствующий проект поправок к Налоговому кодексу, одобренный Банком России, Минфиином, Минэкономики и другими ведомствами, уже поступил на рассмотрение членам Национальной ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов (НПФ).

"Фонд поддерживает постепенный перевод пенсий досрочников с вредных и опасных рабочих мест в корпоративные системы до достижения ими пенсионного возраста", – рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России. "Это люди, которые работают в сложных условиях, в том числе в таких рентабельных отраслях, как нефтяная, газовая, горнорудная промышленность. При этом оплачивает эти пенсии государство", – уточнил глава финансового учреждения Николай Козлов.

Авторы проекта рассчитывают на высокий интерес граждан к таким льготным программам. В пояснительной записке к документу прогнозируется 400 тысяч участников системы ДНПО в 2017 году, в следующем – 780 тысяч, а в 2019 году – более миллиона человек.

Однако многие эксперты скептически смотрят на развитие ДНПО. "То, насколько активно будут развиваться программы ДНПО, напрямую зависит от дополнительных льгот работодателям, участвующим в таких программах. Пока их выгода неочевидна", – заявил один из специалистов. Тем не менее крупные игроки рынка заинтересованы в скорейшем принятии этой системы.

Напомним, сотрудники МЧС России перестали получать доплаты за вредное производство в 2015 году. Средняя зарплата летчика также упала вдвое – до 30 тысяч рублей.