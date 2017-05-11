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Экономика

Куда жаловаться на управляющую компанию

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Сфера ЖКХ, согласно опросам общественного мнения, остается одной из самых коррумпированных в России. Счета за "коммуналку" растут год от года, а качество услуг существенно не улучшается. Редкий собственник жилья в нашей стране не сталкивался с нерадивыми управляющими компаниями, собирающими деньги не на общие нужды, а в карманы своих руководителей. Дни.Ру выяснили, как заставить УК работать и куда на них жаловаться.
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"Челобитная" председателю

Собственникам жилья, заключающим договор с управляющей компанией, следует внимательно ознакомиться с этим документом. Именно он будет определять основные условия взаимодействия с УК, в нем фиксируется перечень услуг и сроки их предоставления. В случае если качество услуг не устраивает жильцов многоквартирного дома, а их просьбы игнорируются, необходимо обращаться с жалобой в соответствующие органы.

На что же можно жаловаться и на какие нарушения пеняют собственники жилья чаще всего? Как правило, это ненадлежащий уровень или периодичность предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), нарушения при подготовке дома к отопительному сезону, неправильная отчетность УК перед жильцами и нарушения при проведении собрания собственников. Причин для недовольства может быть множество и это лишь самые распространенные из них.

В случае разногласий с сотрудниками УК (конечно, если у руля обслуживающей дом организации стоят не откровенные жулики) лучше сначала попытаться решить конфликт миром. Для этого нужно написать претензию на имя руководителя этой компании. Ведь дело может быть вовсе не в нем, а в нерадивых исполнителях. В любом случае на ваше официальное обращение должны дать мотивированный ответ, в котором обязаны отчитаться об устранении нарушения либо обосновать невозможность выполнения ваших требований. Если УК все претензии игнорирует, либо направляет ничем не подкрепленные "отписки", не остается ничего другого, как жаловаться в надзорные инстанции.

Таких в сфере ЖКХ имеется как минимум три – Жилищная инспекция, Роспотребнадзор и прокуратура. Последней инстанцией, которая может разрешить конфликт между жильцами и управляющей компанией является суд, но о ней поговорим чуть позже.

Ударить штрафами по разгильдяйству

Жилинспекция – первый кордон и наиболее важный союзник в борьбе с недобросовестной управляющей компанией. Эта надзорная организация уполномочена проводить проверки жилищно-коммунального фонда по обращениям граждан. По итогам такого мероприятия виновным может выдано предписание об устранении нарушений законодательства, либо выписан штраф.

Жалоба в жилищную инспекцию подается в произвольной форме, и может быт набрана на компьютере или написана от руки. Такое обращение, как и большинство заявлений и обращений в госорганы заполняется по стандартной схеме: в шапке указывается полное наименование адресата, от кого поступила жалоба с контактными данными, ниже следует текст. В тексте нужно максимально подробно, но при этом лаконично (только факты без "лирических" отступлений) изложить суть претензий к работе управляющей компании. При этом необходимо четко указать адрес – улицу, дом, подъезд, этаж – и период, когда УК допущены нарушения действующего законодательства или условий договора с жильцами.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Хотя сотрудники жилинспекции сами должны быть достаточно подкованы в знании законов, не будет лишним сделать в своем заявлении ссылки на конкретные нормативные акты, где поименованы нарушения. Работа УК регулируется не только договором с собственниками жилья, но Жилищным кодексом, Санитарными правилами и нормами (СанПин), Постановлениями городского правительства, федеральными законами, а ответственность за правонарушения в сфере ЖКХ прописана в Кодексе об административных правонарушениях (конечно, если речь не идет о более серьезных преступлениях, таких как мошенничество). К заявлению можно приложить подтверждающие материалы: копии договора с УК, фотографии нарушений, отчеты или иные документальные доказательства неправомерных действий.

Отметим, что жилищная инспекция – самый логичный, но, возможно, не самый действенный способ воздействия на УК. Во-первых, размеры штрафов не слишком велики. А во-вторых, вероятнее всего, взыскания будут выплачены далеко не за счет зарплаты руководителей управляющей организации, а из собранных с жильцов денег. В результате деньги, которые могли бы пойти, например, на косметический ремонт подъездов отправятся в госказну. При этом не секрет, что государственные надзорные органы нередко подходят к выполнению своих обязанностей формально – стремятся отчитаться о проделанной работе, а не защитить интересы людей. То есть штрафы будут наложены и оплачены вашими деньгами, но качество услуг УК не улучшится.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky

Примерно тем же может закончиться обращение в Роспотребнадзор, поэтому если нарушения, действительно, серьезные – жильцы регулярно оплачивают гигантские счета, и деньги исчезают в неизвестном направлении – лучше сразу идти в прокуратуру.

Все – в суд

Если вам не захотели помочь ни в Жилинспекции, ни в Роспотребнадзоре, а прокуратура сочла вашу проблему не достойной внимания, то последний кордон обороны – судебные органы. Идти в суд нужно вооружившись как можно большим объемом доказательств и соответствующей юридической базой (то есть придется буквально выписать себе, какие нормативные акты и когда нарушались).

Фото: GLOBAL LOOK press

Идеальный вариант, если у вас есть возможность нанять профессионального юриста, который сможет отстаивать ваши интересы в суде. Но это, естественно, потребует дополнительных расходов. Они будут оправданы только если размер претензий к УК, действительно, существенный, либо при подаче коллективного иска. Кстати, в этом случае могут пригодиться юристы Роспотребнадзора – они могут помочь составить судебный иск и дать нужные консультации.

Все дальнейшее будет зависеть от вашей юридической грамотности, настойчивости и терпения, поскольку судебные тяжбы – дело непростое и трудозатратное. С другой стороны, если игра стоит свеч, и вы уверены, что правда на вашей стороне – можно рискнуть. Во всяком случае, никто не может запретить вам в последствии подать отдельный иск о компенсации морального ущерба.

Автор: Кирилл Шишов11 мая 2017, 20:45

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