Куда вложить миллион рублей

Большинство россиян из-за продолжающегося финансового кризиса давно забыли о том, что такое значительные накопления. Резкая девальвация рубля спровоцировала потребительский бум еще осенью 2014 года. Тогда колоссальные суммы, хранившиеся на банковских депозитах и под матрасами, были потрачены на мебель, бытовую технику и автомобили. Однако не все расстались со своими кровными даже на волне всеобщей истерии. Одни сохранили сбережения, другие за это время расстались с лишней собственностью, третьи – получили наследство. И теперь раздумывают над тем, куда выгоднее вложить свое небольшое богатство. Вот несколько популярных способов потратить накопления.

Вклад в банке





Самый простой способ сохранения относительно небольших денег – открыть вклад в банке. Именно так чаще всего распоряжаются россияне суммами до миллиона рублей. Это, с одной стороны, обеспечит постоянный доход в виде процентов, с другой – государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность сумм до 1,4 миллиона. То есть даже в случае если ваш банк разорится, АСВ вернет сбережения. Этот способ хорош еще и тем, что не обязательно обладать широкими познаниями в финансовой сфере или аналитическим складом ума. Достаточно выбрать надежный банк с приемлемыми условиями и определить срок, на который вы готовы вложить деньги. Простота и надежность такого способа довольно привлекательны, поэтому на банковских депозитах в России сегодня лежат триллионы рублей населения.

Но есть и ряд существенных минусов. Во-первых, значительная часть банковских вкладов не предполагает активных расходно-приходных операций, соответственно деньги до поры до времени будут лежать "мертвым грузом". Во-вторых, при досрочном расторжении договора и снятии средств, вы, скорее всего, потеряете большую часть процентов. И наконец, даже если деньги будут ждать своего часа "Х", как и прописано в договоре с банком, установленные на сегодня ставки в 6-8 процентов годовых не покроют реальной инфляции. В результате ваши деньги все равно будут обесцениваться. Хранить накопления на депозите, конечно, лучше, чем под подушкой, но о существенной доходности можно забыть.

Земля и недвижимость

Приобретение земли и недвижимости – это фундаментальные инвестиции, о которых никогда не нужно забывать. Хотя цены на жилье подвержены колебаниям, но в долгосрочной перспективе это, пожалуй, самые надежные вложения – им точно дефолт не грозит. Ведь недвижимость со временем можно выгодно продать, сдать в аренду или оставить в наследство.

Правда, если речь идет о сумме в миллион рублей, то о покупке ликвидной собственности можно не мечтать. Причем как в Москве, так и в регионах. В лучшем случае вы сможете рассчитывать на комнату в квартире или коммуналке. Для того, чтобы приобрести квартиру на этапе строительства дома даже в провинции нужно хотя бы 1,2-1,5 миллиона рублей.

Приобретение земельного участка в данном случае может оказаться значительно более выгодным, особенно если это земля в будущем коттеджном поселке где-нибудь в Подмосковье. Но и здесь возникает ряд нюансов. В частности, нужно внимательно изучить все документы (в данном случае юридические "тонкости" могут сыграть злую шутку), оценить перспективы развития выбранного района, доступ к коммуникациям и массу других моментов. В общем, выбирать придется с умом, но если все сделать правильно, ваши усилия с лихвой окупятся.

Покупка ценных бумаг

Покупка акций и облигаций пользуется большой популярностью в Европе и США, но в России не слишком распространена. Отчасти это связано со слабой финансовой грамотностью, отчасти – низким уровнем доходов населения. Но если вы располагаете суммой в миллион рублей и достаточным уровнем знаний – это способ как раз для вас. При покупке облигаций прибыль формируется выплатами по купону – так называемый купонный доход. Средства, как правило, начисляются раз в квартал или раз в полгода. Если сформировать портфель облигаций с разными датами выплат, то можно получать ежемесячно определенный процент прибыли. Облигационный доход значительно выше, чем доход по банковским депозитам.

Инвестирование в акции – более сложный процесс, поскольку доход будет зависеть либо от стоимости самих акций (а они могут не только дорожать, но и дешеветь), либо от размера дивидендов. Кроме того, такие вложения потребуют анализа рынка и сроков в несколько лет – именно на таких промежутках времени акции крупных перспективных компаний чаще всего демонстрируют ощутимый рост. Средняя доходность вложений в акции почти вдвое превосходит банковские вклады.

Деньги на доверии

Если вы не уверены в своих силах или вам просто лень заниматься приумножением своих капиталов, а миллион рублей у вас все же завалялся – доверьте его финансовому управляющему. В данном случае решающую роль будут играть, прежде всего, стаж управляющего (либо управляющей компании) и доходность. Во-первых, убедитесь в надежности компании, а во-вторых, изучите доходность не за месяц, а за последние несколько лет. В данном случае лучше выбрать УК с небольшой, но стабильной доходностью, чем компанию, которая в один год принесла своим клиентам 40 процентов прибыли, а в следующий – 50 процентов убытков.

Еще один способ – вложить деньги в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Инвестиции аналогичны покупке акций и облигаций, но в данном случае профессионалы сами определили набор ценных бумаг для инвестирования. Причем чаще всего речь о вложениях в отдельный сектор экономики – нефтегазовые компании, ретейл, телеком. Вложения в ПИФы и передача средств УК является более рискованной инвестицией, чем, к примеру, депозит. В данном случае все риски по выбору фонда или управляющего лежат на вас, поэтому можно не только не получить дохода, но и потерять часть или все свои деньги.

Микробизнес

Миллиона рублей может хватить на открытие своего небольшого дела. Впрочем, речь идет скорее даже не о малом, а микробизнесе – торговле с лотка, мастерской по починке обуви или аренде помещения под маленький офис (в случае оказания консультационных услуг). Государство в России поддерживает малый бизнес, и если у вас есть идея, которая на 100 процентов окупится, вы также сможете побороться за какой-нибудь грант. Развивать собственное дело, конечно, легче в команде, поэтому не лишним будет поискать надежных партнеров. Однако не нужно забывать, что открыв даже небольшое предприятие вы рискуете не только собственным временем, но и всеми сбережениями.