Украина объявила войну лекарствам из России

Украинцы возмущены новой инициативой своего Минздрава. Ведомство решило запретить поставку в страну медикаментов из России. Специалисты уверены, что такой шаг дорого обойдется пациентам.

Предложенные исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун санкции должны коснуться не только медицинских препаратов российского производства. Под запрет попадут и те лекарства, которые изготавливают в других странах, а в России только фасуют.

Самое мягкое выражение, использованное фармацевтами и медиками в отношении идеи главы Минздрава, – "нецелесообразно". В группу риска попадают, в частности, препараты от туберкулеза и ноотропные средства, назначаемые при нарушениях мозгового кровообращения, западные аналоги которых значительно дороже российских.

Производимые в России лекарства эффективны, проверены и, главное – намного дешевле, подчеркнул глава независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко. А главу Региональной ассоциации пациентов Днепропетровской области Ларису Бабич планируемый запрет возмутил.

"Даже если брать условный парацетамол, то импортный, из Европы, будет в разы дороже того, что привезен из России. Другие, как, например, тот же "Пенталгин", производят только в России. А еще в России синтезировали препарат против мультирезистентного туберкулеза, который не лечится никакими другими лекарствами", – цитирует Бабич агентство "Вести-Украина". По ее словам, это общечеловеческое достояние, не имеющее привязки к стране, путь к здоровью – "а какая-то Супрун хочет его отобрать".

Есть, правда, и другие мнения: в частности, главврач больницы скорой помощи Каменского Сергей Васильченко считает, что в России производится не так уж много оригинальных препаратов, а "украинские пациенты давно привыкли пользоваться западными средствами". Однако и он признает, что демарш Минздрава – политический.

По данным украинского издания, курьеры, занимающиеся перевозкой посылок из Москвы в Киев, говорят, что доставку лекарств у них заказывают довольно часто. Клиентам это обходится от 50 до 300% от стоимости медикамента. Если запрет все же введут, то в наценку – и без того немалую – включат надбавку за риск. Причем перевозчики убеждены, что больше всего заработают на этом те, кто вводит подобные ограничения.