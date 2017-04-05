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Экономика

Украина объявила войну лекарствам из России

Фото: GLOBAL LOOK press
Украинцы возмущены новой инициативой своего Минздрава. Ведомство решило запретить поставку в страну медикаментов из России. Специалисты уверены, что такой шаг дорого обойдется пациентам.
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Предложенные исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун санкции должны коснуться не только медицинских препаратов российского производства. Под запрет попадут и те лекарства, которые изготавливают в других странах, а в России только фасуют.

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Самое мягкое выражение, использованное фармацевтами и медиками в отношении идеи главы Минздрава, – "нецелесообразно". В группу риска попадают, в частности, препараты от туберкулеза и ноотропные средства, назначаемые при нарушениях мозгового кровообращения, западные аналоги которых значительно дороже российских.

Производимые в России лекарства эффективны, проверены и, главное – намного дешевле, подчеркнул глава независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко. А главу Региональной ассоциации пациентов Днепропетровской области Ларису Бабич планируемый запрет возмутил.

"Даже если брать условный парацетамол, то импортный, из Европы, будет в разы дороже того, что привезен из России. Другие, как, например, тот же "Пенталгин", производят только в России. А еще в России синтезировали препарат против мультирезистентного туберкулеза, который не лечится никакими другими лекарствами", – цитирует Бабич агентство "Вести-Украина". По ее словам, это общечеловеческое достояние, не имеющее привязки к стране, путь к здоровью – "а какая-то Супрун хочет его отобрать".

Есть, правда, и другие мнения: в частности, главврач больницы скорой помощи Каменского Сергей Васильченко считает, что в России производится не так уж много оригинальных препаратов, а "украинские пациенты давно привыкли пользоваться западными средствами". Однако и он признает, что демарш Минздрава – политический.

По данным украинского издания, курьеры, занимающиеся перевозкой посылок из Москвы в Киев, говорят, что доставку лекарств у них заказывают довольно часто. Клиентам это обходится от 50 до 300% от стоимости медикамента. Если запрет все же введут, то в наценку – и без того немалую – включат надбавку за риск. Причем перевозчики убеждены, что больше всего заработают на этом те, кто вводит подобные ограничения.

Автор: Игорь Силецкий5 апреля 2017, 10:52

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