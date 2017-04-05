Сбербанк резко снизил ставки по вкладам

Сбербанк России принял решение о снижении ставки по вкладам и сберегательным сертификатам в рублях на 0,3-1,05 процентного пункта. Как сообщает Ura.ru, теперь максимальная ставка по депозитам базовой и онлайн-линейки будет составлять 6,1% на 3-6 месяцев, что меньше предыдущего на 0,55 процентного пункта. Пресс-служба Сбербанка объяснила изменения снижением ключевой ставки ЦБ и действиями конкурентов, которые резко понизили процентные ставки по вкладам из-за замедления инфляции.