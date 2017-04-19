Медведев пообещал помощь потерявшим работу россиянам

Выступая с ежегодным отчетом правительства, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что за два года ситуация с безработицей в стране улучшилась. Ее уровень составил 5,5% и, согласно прогнозам, должен опуститься ниже 5%. "Это нормальный, близкий к среднемировым уровням показатель безработицы", – цитирует Медведева РИА Новости.
Граждане, оказавшиеся в непростом положении, могут рассчитывать на поддержку. "Мы поможем людям, которые потеряли работу, и тем, кому будет грозить увольнение. Инструменты для этого у нас есть", – подчеркнул глава кабмина.
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