Что "Мир" грядущий нам готовит

Российские СМИ активно муссируют тему о том, что ведущие банки страны выступают против того, чтобы все бюджетные платежи проводились исключительно через карту "Мир". По информации журналистов, банкиры в связи с этим даже подготовили письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По мнению участников рынка, предлагаемая мера является явно избыточной. Впрочем, представители международных платежных систем не видят особых проблем, считая главным конкурентом наличные деньги.

История с обязательным использованием карт "Мир" бюджетниками началась в конце 2016 года. Тогда глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков внес законопроект об изменениях в закон "О национальной платежной системе". Он предложил, чтобы бюджетные средства должны выплачиваться получателям только через национальную карту. Изменения должны вступить в силу с 2018 года.



Сразу же после внесения поправок в Госдуму исполнительный директор "Национальной платежной ассоциации" (объединяет платежные системы, работающие в России – Прим. Dni.Ru) Мария Михайлова, направила депутату письмо, где обратила внимание на трудности, в связи с возможным принятием законопроекта. По мнению эксперта, фактически с 2018 года банки будут обязаны ограничить права граждан.

"Законопроект не дифференцирует требования в зависимости от того, регулярно гражданин получает выплаты или разово", – цитирует "журнал Эксперт" письмо. Таким образом, банкам необходимо меньше чем за год переоформить договоры с клиентами, которые получают бюджетные выплаты и заменить их действующие карты на карты "Мир". По мнению Михайловой, пенсионерам и инвалидам массово придется ехать в банки и заниматься переоформлением.

После новогодних праздников ситуацию прокомментировала Федеральная антимонопольная служба. Там заявили, что предлагаемый законопроект будет способствовать ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что появление подобных преференций приводит к повышению стоимости услуг и к падению качества. При этом он отметил важность наличия национальной платежной системы "Мир" в России.

Автор поправок Анатолий Аксаков, между тем, уверен, что предлагаемые изменения необходимы для полноценного функционирования национальной платежной системы. По словам депутата, приняв закон о создании системы "Мир", конкретные сроки начала ее действия не были обозначены. "Потому в конце прошлого года и внесли поправку – перевести бюджетные и социальные платежи в национальную систему, для этого все готово", – считает депутат. Позицию банков законодатель объясняет их нежеланием заниматься "хлопотным и не всегда прибыльным делом".

Но, на самом деле поправки не носят "чисто технический характер", в них есть определенные шаги, которые могут иметь непредсказуемый характер. Они определяют как именно граждане должны тратить свои средства. Т.е. фактически вводят внутренние "санкции" по отношению к потребителям, ущемляя их право выбора, накладывая на их плечи дополнительную нагрузку. К тому же, тезис о защите национальных интересов и банковской независимости, которым аргументируют авторы законопроекта, несостоятелен по причине того, что все платежи внутри России по любым платежным картам так и так осуществляются через национальную систему платежных карт.

Отметим, что на сегодняшний день карты "Мир" используются в основном в зарплатных проектах бюджетников. Активного спроса, особенно на открытом рынке пока нет, так что во многом ситуация будет зависеть от маркетинговых действий по созданию такого спроса. "Карты "Мир" будут иметь сильные позиции в сегменте бюджетников, что в том числе обусловлено законодательно. В других сегментах мы надеемся на открытую конкуренцию", – заявила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. А по словам главы Mastercard в России Алексея Малиновского, "основным конкурентом для нас остаются наличные деньги".

Тема ограничения наличных расчетов была также недавно поднята на правительственном уровне. Вернуться к идее ограничения хождения наличных предложил 21 января министр финансов Антон Силуанов. В Минфине считают, что это поможет экономике и бюджету, позволит обелить российскую экономику и сделает ее более прозрачной. По мнению экспертов, поправки к законопроекту, предложенные его авторами, напротив могут спровоцировать рост оборота наличных средств, что противоречит заявлениям Минфина.