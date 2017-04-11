Во сколько обойдется снос пятиэтажек

Актер Степанов выпал из окна Визит Тиллерсона в Москву Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Четверг 13 апреля
Лента новостей
14:29
До Трампа долетели оскорбления из космоса
14:11
PornHub снова осчастливит россиян
14:04
Первый украинский космонавт отказался от роли Гагарина
14:02
Ученые советуют заваривать чай в микроволновке
13:54
Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением
13:51
"Нелюбовь" Звягинцева вошла в конкурс Каннского фестиваля
13:47
Россияне считают нужными партийные праймериз
13:42
Программу "Моя улица" поддерживают 86% москвичей
13:36
Как собрать iPhone своими руками (видео)
13:29
О чем говорили Путин и Тиллерсон
13:26
"Платон" вскрыл проблемы регионов
13:13
Шоу "Говорим и показываем" заменили сериалом
13:08
У российского актера нашли склад оружия
12:50
Странная жизнь Василия Степанова
12:49
Звезда фильма "Обитаемый остров" о драме Василия Степанова
12:45
Бег может продлить жизнь на годы
12:40
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
12:23
Трагическая судьба актера Василия Степанова
12:22
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
12:19
Дети стали чаще болеть раком
12:09
В Москве воспитатель избил мальчика за отказ ложиться спать
11:48
В Самаре поймали украинского шпиона
11:42
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
11:41
Названы самые безопасные автомобили для россиян
11:41
Сильвестр Сталлоне попал в скандал
11:29
Савченко сбила бабушку в Киеве
11:17
Московские полицейские нашли наркотики у преподавателя из США
11:07
Бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск
10:56
На фиолетовой ветке метро произошел сбой
10:56
Заключенные собрали вручную компьютеры ради порно
10:50
Усманов подал в суд на Навального
10:46
Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора
10:43
Задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов
10:37
Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы
10:29
У актера Степанова диагностировали шизофрению
10:28
В Москве годовалый ребенок выпал из окна на 8-м этаже
10:13
Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"
10:12
Москвичам пообещали арктический холод на Пасху
09:47
Зять Трампа развалил Белый дом
09:38
Собутыльники обокрали певца Евгения Осина
09:16
В Петербурге подросток выпал из окна
09:08
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
09:07
В Москве труп мужчины месяц пролежал в коллекторе
08:52
В Якутии два самосвала провалились под лед
08:48
Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове
08:41
Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника
08:29
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС
08:29
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
08:18
В Москве 12-летнему школьнику сломали нос
08:14
Визит Тиллерсона в Москву озадачил Запад
01:05
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
22:07
Минобороны оставило шлейф долгов энергетикам Петербурга
21:56
Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок
21:55
Отец пациентки избил врача
21:49
Подробности встречи Путина и Тиллерсона
21:33
Путин дал агрессору Трампу шанс исправиться
21:11
В семье известного комика страшное горе
21:06
Почему президентские гранты не доходят до талантливой молодежи
21:01
Трамп перепутал Сирию с Ираком
20:58
Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа
20:46
Малахов сцепился с депутатом из-за Шурыгиной
20:33
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
20:33
Общественная палата формирует новый состав
20:08
В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"
19:54
Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов
19:54
Загадочный атмосферный феномен насторожил NASA
19:46
После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови
19:41
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
19:39
Москва жестко осадила Лондон в ООН
19:25
Госдума одобрила перенос выборов президента с 11 на 18 марта
19:08
Как "Платон" помогает строить дороги в регионах
18:45
Российские ученые изобрели аппарат для лечения депрессии
18:29
Путин встретился с Тиллерсоном
18:28
Что стало со звездой "Кухни" после скандала с избиением
18:22
Депутаты помогут дальнобойщикам
18:21
Из московского банка похитили миллиард
18:15
Сына Галкина остановили из-за лихачества на внедорожнике
17:58
На северо-западе Москвы мужчина зарезал родителей
17:49
Цена здоровья: как не попасться на удочку фармацевтов
17:46
На Москву надвигается сильная гроза
17:36
Тарковский изменил жизнь Бондарчук
17:24
Госдума поддержала изменение роли ЕСПЧ
17:22
Трамп нагло соврал об ударе по Сирии
17:13
МРИФ+КИБ 2017: почему нельзя пропустить ни один день
17:06
Япония перепугалась из-за российских самолетов
16:55
Усманов подаст на Навального в российский суд
16:54
В пасхальную ночь метро Москвы продлит работу
16:38
Правки в закон "О полиции" тщательно проработают
16:32
Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
16:30
Успешно перенести инфаркт помогает зарядка
16:28
Дочь cчитает Юлию Волкову "злой мамой"
16:23
Как паре подготовиться к рождению ребенка
16:12
Беременная жена выгнала Джорджа Клуни
16:02
Житель Подмосковья истязал малолетних детей любовницы
15:59
Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак
15:59
Порошенко умолял Саакашвили стать премьером
15:48
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
15:34
Раскрыт секрет развязывающихся шнурков
15:21
Пропавший Рома Желудь изменил внешность
15:18
Следственный комитет ищет Ходорковского
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
У актера Степанова диагностировали шизофрению
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
Экономика

Во сколько обойдется снос пятиэтажек

прочитано 1012 раз

На программу по сносу пятиэтажек, а также переселению жителей в новые дома понадобится, по предварительным подсчетам, 3,5 триллиона рублей. Средства выделят из бюджета столицы, а также будут привлечены инвесторы, пишет "Комсомольская правда".

Как отметил депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, регулирующего снос хрущевок, Николай Гончар, эта оценка очень оптимистичная. "Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут", – сказал он.

11 апреля 2017, 15:30

комментарии

Политика

О чем говорили Путин и Тиллерсон
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС
Москва жестко осадила Лондон в ООН

Шоу-бизнес

Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением
Зачем Аните Цой потребовались большие тыквы
Видео с покалеченным после падения из окна Степановым попало в Сеть
Шоу "Говорим и показываем" заменили сериалом

Проишествия

У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)

Lifestyle

"Нелюбовь" Звягинцева вошла в конкурс Каннского фестиваля
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
Сильвестр Сталлоне попал в скандал
Шоу-бизнес

У актера Степанова диагностировали шизофрению

Звезду фильма "Обитаемый остров" увезли в психиатрическую клинику
Шоу-бизнес

Трагическая судьба актера Василия Степанова

После оглушительного успеха артиста ждало полнейшее забвение
Политика

О чем говорили Путин и Тиллерсон

Пресс-секретарь президента России назвал переговоры конструктивными
Шоу-бизнес

Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением

Регине Тодоренко грозят серьезные штрафные санкции

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Странная жизнь Василия Степанова
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
Зара прячет живот под свободной одеждой
Анастасия Макеева сменила профессию

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru