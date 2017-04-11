Во сколько обойдется снос пятиэтажек

На программу по сносу пятиэтажек, а также переселению жителей в новые дома понадобится, по предварительным подсчетам, 3,5 триллиона рублей. Средства выделят из бюджета столицы, а также будут привлечены инвесторы, пишет "Комсомольская правда".

Как отметил депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, регулирующего снос хрущевок, Николай Гончар, эта оценка очень оптимистичная. "Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут", – сказал он.