Россиянам советуют закупаться валютой

На данный момент стоимость национальной валюты на 10-12% выше прогнозируемой. Финансовые эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля в ближайшем будущем и как в связи с этим грамотно подготовиться к отпуску.

По мнению генерального директора инвесткомпании "ВОЛГА Капитал" Станислава Машагина, тем, кто собирается на отдых за границу, самое время покупать валюту. "Лучше делать это постепенно и заранее. То, что доллар или евро могут быть ниже, это не просматривается. На этом уровне можем стоять достаточно долго", – цитирует эксперта BFM.

При этом Машагин не рекомендует создавать накопления или делать инвестиции в валюте. По словам руководителя операций на денежном и валютном рынке "Металлинвестбанк" Сергея Романчука, сейчас отклонение рубля от своих фундаметальных значений обусловлено влиянием участников рынка, у которых накопилось слишком много долларов на счетах. Эксперт отметил, что такая ситуация может сохраняться годами.

Ранее финансовый аналитик Яков Миркин заявил, что обрушение курса российской валюты может произойти в любой момент. Возможными причинами экономист назвал большие объемы валютного рынка и участие нерезидентов в операциях.

Катализатором резкого ослабления рубля, по его словам, может стать снижение Центробанком ставки хотя бы на 2%. При этом Миркин полагает, что финансовый регулятор может и сам начать плавное ослабление российской валюты.

