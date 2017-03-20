Россияне стали экономить на воде

В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%.

По данным банка "Русский стандарт", полученным на основе анализа почти миллиона платежей за ЖКУ, жителям Москвы удалось сократить расходы на 10,7%, Краснодарского края – на 17,9% Республики Татарстан – на 36%. В среднем по России размер платежей уменьшился на 10%, пишет газета "Известия".

В последнее время тарифы на коммунальные услуги повышались: за 2005-2015 годы средние потребительские цены выросли в 2,4 раза. Однако россияне все же сэкономили. Этого удалось добиться благодаря установке счетчиков, фиксирующих расходы воды, газа и электроэнергии. Также граждане стали сознательно меньше потреблять электроэнергии и воды.

По словам экспертов, расходы на ЖКУ сократились и ввиду роста числа льготников, которые платят по сниженным тарифам. Кроме того, они указали на улучшение платежной дисциплины: россияне все чаще оплачивают коммуналку своевременно, без штрафов и пени.

Лицензирование управляющих компаний тоже положительно повлияло на ситуацию, подчеркнули аналитики. Благодаря ему рынок покинули недобросовестные игроки и практически исчезло такое явление, как повторные квитанции.