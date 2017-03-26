Украине грозит остановка всех АЭС

Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти 7 миллиардов долларов. Именно это компания поставляет ядерное топливо на Украину.

Toshiba все же решила обанкротить Westinghouse Electric. Процедура банкротства увеличит денежные потери до 9 миллиардов доларов.

Toshiba планирует 31 марта проинформировать своих кредиторов о подаче заявления о несостоятельности Westinghouse Electric в соответствии с главой 11 закона США о банкротстве, сообщает Reuters.

По словам источников, сейчас Toshiba обсуждает с кредиторами дальнейшее финансирование после подачи заявления о банкротстве Westinghouse. Представитель корпорации заявил, что для комментариев еще не пришло время и решение о банкротстве должен принимать совет директоров компании с учетом мнения акционеров, в том числе самой Toshiba, и кредиторов.

Как писали Dni.Ru, в январе 2017 года прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. О прекращении сотрудничества в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС сообщило МИД России в официальном заявлении.

Также с 2017 года Украина прекратила платить России за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Об этом заявил в Верховной раде глава Минтопэнерго. Игорь Насалик пояснил, что в стране теперь есть свое хранилище ОЯТ, что позволит полностью диверсифицировать утилизацию.