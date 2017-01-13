Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС
О прекращении сотрудничества в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС сообщает МИД России в официальном заявлении. Соглашение между правительствами России и Украины было подписано 9 июня 2010 года и ратифицировано Верховной Радой 12 января 2011 года.
Согласно документу, Россия обеспечивает организацию финансирования необходимого для проектирования строительства и ввода в эксплуатацию блоков. В 2015 году правительство Украины инициировало денонсацию соглашения, а Рада поддержала это предложение.
Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин около речки Горынь. Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины. АЭС является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". В составе электростанции уже работают два энергоблока типа ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 мегаватт. Они были подключены в 1987 и 2004 годах.
Как писали Dni.ru, с 2017 года Украина не будет платить России за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Об этом заявил в Верховной раде глава Минтопэнерго. Игорь Насалик пояснил, что в стране теперь есть свое хранилище ОЯТ, что позволит полностью диверсифицировать утилизацию.
Кроме того Насалик рассказал и о перспективах сотрудничества с американской компанией Westinghouse. По данным министра, Киев рассматривает возможность перевода атомных электростанций на ядерное топливо, поставляемое из США.
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