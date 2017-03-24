Банк России понизил ключевую ставку

Центробанк понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75%. Такое решение принял совет директоров Банка России, пишет "Газета.ru".

По данным регулятора, инфляционные риски несколько снизились, но все еще остаются на повышенном уровне. "В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем", – сообщили в Центробанке.