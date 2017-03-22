Самые богатые американцы попросили повысить им налоги

Миллиардеры из Нью-Йорка обратилась к губернатору штата Эндрю Куомо с просьбой повысить налоги сверхбогатым людям. Авторы письма считают, что они должны тратить больше средств на нужды города.

Обращение подписали 80 самых богатых жителей Нью-Йорка, в том числе Стивен Рокфеллер, Эбигейл Дисней и Джордж Сорос, передает The Washington Post. По их словам, пришло время инвестировать в долгосрочную экономическую привлекательность родного города.

"Мы должны вложить дополнительные средства в поиск путей выхода из нищеты и создания экономических возможностей для наших сограждан, включая достойное государственное образование начиная с детского сада. Мы должны инвестировать в мосты, тоннели, водопроводы, общественные здания и дороги, от которых зависим все мы", – говорится в письме.

Миллиардеры также заявили о поддержке проекта, предложенного либеральным Институтом налоговой политики, который разработал систему изменений налогового законодательства штата. "У нас есть возможность и обязанность платить справедливую долю. Мы можем позволить себе платить больше, чем другие", – заявили авторы документа.

Напомним, что налоговые ставки для жителей Нью-Йорка являются одними из самых высоких в США и нередко превышают 40% дохода. При этом состоятельные предприниматели платят налоги по ставке 26% в год, получая основной доход от инвестиций и операций с ценными бумагами.