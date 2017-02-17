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Hi-tech

Канада лишит доходов Google и Facebook

Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Канадские отделения американских компаний Google и Facebook могут лишиться немалой части доходов. Оттава намерена отменить льготы для местных компаний, размещающих рекламу на зарубежных ресурсах и обложить их 10-процентным налогом. Представители интернет-гигантов заверяют, что такая мера в итоге ударит по карману самих канадцев.
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Десятипроцентный подоходный налог с рекламы, размещенной на иностранных электронных СМИ и новостных агрегаторах, в первую очередь, поддержит канадских издателей и ресурсы, убеждены авторы законопроекта. Более того, 400 миллионов долларов, которые рассчитывает получить казна благодаря инициативе Министерства наследия Канады, пойдут на создание независимого журналистского фонда.

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Представители Google и Facebook на слушаниях в парламентском комитете безапелляционно заявляют: это ляжет дополнительным бременем на канадских рекламодателей – и, в конце концов, на налогоплательщиков. Более того, заявил представитель Google Джейсон Ки, налоговое законодательство Канады вообще устарело и не соответствует "веку интернета".

Министерство наследия, которое отвечает в Канаде также за СМИ, ранее выпустило доклад, в котором рекомендовало правительству изменить налоговое законодательство в области цифровой рекламы. Авторы доклада предложили план, в соответствии с которым в выигрыше должны остаться канадские новостные агентства и агрегаторы. В свою очередь, независимый фонд "Форум публичной политики" настаивает на том, что принадлежащие иностранным компаниям веб-сайты, сейчас не платящие подоходный налог на рекламу, не должны более находиться в столь выгодном положении, пишет National Observer.

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face

Дело в том, что, фактически, по канадским законам, иностранные интернет-сервисы обязаны платить налоги с продаж. Однако в реальности, как поясняют эксперты, инструмента для сбора этих платежей создано не было. В итоге канадские издатели несут значительные потери, так как поток долларов направился в зарубежные онлайн-медиа.

Слушания в комитете парламента Канады состоялись вскоре после того, как Google и Facebook объявили о запуске инструмента по борьбе с "фейковыми" новостями. По утверждениям компаний, возможность отличать реальные факты от "вбросов" уже появилась у пользователей соцсетей и поисковых систем в США, вскоре компании обещают "открыть глаза" и канадцам. Однако последние инициативы Оттавы показывают, что американским интернет-гигантам жители Канады тоже не особо доверяют, предпочитая местные источники информации.

Facebook и Google не впервые становятся объектами парламентских и даже судебных разбирательств. Как писали Dni.Ru, действующие по всему миру компании, судя по всему, признают только законы США – и не намерены подчиняться требованиям стран, на территории которых работают. Так, в России в сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". В соответствии с ними, компании обязаны локализовать персональные данные пользователей на российской территории. Однако Google – так же, как и их коллеги из Facebook – требования Роскомнадзора до сих пор игнорируют.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России удвоила сумму штрафа, который должен выплатить Google, не исполняющий российское законодательство. Еще два года назад компанию признали нарушителем федерального закона "О защите конкуренции" (злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений).

Фото: GLOBAL LOOK press/ ZUMA Press

В Германии инициаторами иска в отношении интернет-гиганта выступили такие крупные издательства, как VG Media, Axel Springer и Handelsblatt. По их мнению, Google нарушает авторские права, отражая на странице поисковой выдачи выдержки из публикаций изданий. А за это надо платить – что и подтвердил суд. Но лидер интернет-индустрии требования, как обычно, игнорирует. 

Больше всего Google-фокусы надоели, видимо, австралийцам. Парламент страны уже в этом месяце намерен рассмотреть вопрос об обложении зарубежных интернет-гигантов 40-процентным налогом. 

Что касается действий канадских, да и австралийских властей, то в них нет ничего нового – это уже нашумевший по всему миру так называемый Google-tax (налог на Google). Так, в России в начале июля прошлого года президент подписал федеральный закон, который установил принципиально новые правила налогообложения электронной коммерции с 2017-го.. Теперь иностранные компании, оказывающие так называемые электронные услуги российским пользователям, будут обязаны включать в стоимость своих продуктов российский НДС. Одновременно законодатель вводит специальный порядок администрирования и уплаты налога, а также определяет детальный список электронных услуг.

Разработчики закона утверждают, что его смысл – в выравнивании налогового режима для иностранных и российских провайдеров услуг. Эксперты видят в принятом законе еще одну попытку властей защитить "российские границы" в интернете и исключить бесконтрольную реализацию электронных услуг иностранными провайдерами.

Автор: Игорь Силецкий17 февраля 2017, 13:17

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