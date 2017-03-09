Госдума усовершенствует налоговую систему

В нижней палате парламента будут созданы три рабочие группы, которые займутся выработкой конкретных предложений по совершенствованию российской налоговой системы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В стенах Госдумы в четверг, 9 марта, прошли первые консультации с представителями бизнес-сообщества по актуальным вопросам развития налоговой системы. Выступая по итогам встречи с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, Андрей Макаров заявил о создании рабочих групп по обсуждению вопросов изменений в фискальном законодательстве, а также объяснил, какие задачи будут перед ними поставлены.



По его словам, первая группа займется оценкой фискальной нагрузки на предпринимателей, вторая разработает конкретные предложения по развитию налогового администрирования, а третья будет изучать вопросы реализации закона о контролируемых иностранных компаниях, а также некоторые другие проблемы, в том числе по трансфертному ценообразованию и деятельности консолидированных групп налогоплательщиков. "Первые результаты работы будут представлены в середине лета в преддверии формирования проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы", – сказал парламентарий.





В то же время он отметил, что эта работа связана с исполнением поручения президента России по развитию и настройке налоговой системы для ее более эффективного функционирования. "В данном случае наша задача – оценить объективно, какой сегодня является налоговая нагрузка, ведь налоговая нагрузка – это не только налоги, это и неналоговые платежи, иные фискальные платежи", – подчеркнул Макаров.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил о необходимости проведения налоговой реформы до 2019 года. Как отметил глава российского государства, главная цель изменений – это стимулирование деловой активности в стране.

