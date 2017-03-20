Миллиардер Ахметов разбогател на блокаде Донбасса

Состояние украинского предпринимателя Рината Ахметова за год увеличилось вдвое. Это произошло на фоне событий в Донбассе.

По данным ежегодного рейтинга Forbes, Ахметов разбогател за прошедший год до 4,6 миллиарда долларов. В 2016 году его состояние составляло 2,3 миллиарда долларов.

Миллиардер, владеющий группой СКМ, в которую входят компании ДТЭК и "Метинвест", занял 351-е место в мировом рейтинге богачей. Кроме того, он стал самым состоятельным украинцем.

Ахметов столкнулся с проблемами в бизнесе в начале 2017 года, когда обострилась обстановка в Донбассе, передает РБК. На украинских предприятиях власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление. Из-за этого в середине марта СКМ сообщила о полной потере контроля над своими активами на данных территориях.

Вместе с тем на фоне блокады Донбасса предпринимателю удалось каким-то образом удвоить свое состояние. Второе место в списке самых богатых граждан Украины занимает сооснователь группы "Приват" Геннадий Боголюбов. Его капитал составляет в 1,4 миллиарда долларов.

Завершает топ-3 миллиардеров Украины еще один совладелец группы "Приват", экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский. Его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.