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Ахметов обвинил Порошенко в вымогательстве 200 млн
Петр Порошенко планировал захватить компанию Рината Ахметова, сообщает украинское издание "Страна". Наложением ареста на счета "Нафтогаздобычи" глава государства вынудил бизнесмена прийти на переговоры.
За решение проблем с бизнесом Порошенко потребовал взятку в размере 200 миллионов долларов. "Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам. И тут — такой барыжный прием", – рассказал Александр Онищенко.
Депутат Верховной рады отметил, что результаты беседы вряд ли будут известны. По его словам, через несколько дней после встречи предпринимателя с украинским лидером Генпрокуратура сняла обвинения с "Нафтогаздобычи", а счета компании были разблокированы.
"Я хорошо понял президента. Он жадный и мстительный, но деньги для него дороже мести. Он боится, что кто-то из олигархов начнет финансировать оппозицию, поэтому ломает их через колено и обесточивает, либо вешает на крючок, как Ахметова с его компанией", – пояснил Онищенко.
Ганьба чи зрада? Ахметов раздает спички из страны-агрессора. ������ pic.twitter.com/g8L5JmOW6b— Из Донецка (@_dn_ru) 30 января 2017 г.
В администрации Порошенко опровергли эту информацию. В холдинге "ДТЭК" также заявили об отсутствии политического мотива в аресте счетов организации Ахметова. "Разблокирование деятельности ЧАО "Нафтогаздобыча" стало возможным исключительно благодаря активным судебным и публичным действиям компании, поддержке со стороны бизнес-омбудсмена, а также рассмотрению дел в рамках конвенции между Украиной и Нидерландами о защите инвестиций и рассмотрению в Европейском суде по правам человека", – пояснили в пресс-службе компании.
Напомним, что бизнесмен Ринат Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых жителей Украины. Его состояние в 2016 году оценивалось в 4,1 миллиарда долларов.
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