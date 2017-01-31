Ахметов обвинил Порошенко в вымогательстве 200 млн

Депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал историю снятия арестов со счетов компании "Нафтогаздобыча". По его словам, президент Украины Петр Порошенко вымогал у владельца организации Рината Ахметова 200 миллионов долларов.

Петр Порошенко планировал захватить компанию Рината Ахметова, сообщает украинское издание "Страна". Наложением ареста на счета "Нафтогаздобычи" глава государства вынудил бизнесмена прийти на переговоры.

За решение проблем с бизнесом Порошенко потребовал взятку в размере 200 миллионов долларов. "Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам. И тут — такой барыжный прием", – рассказал Александр Онищенко.

Депутат Верховной рады отметил, что результаты беседы вряд ли будут известны. По его словам, через несколько дней после встречи предпринимателя с украинским лидером Генпрокуратура сняла обвинения с "Нафтогаздобычи", а счета компании были разблокированы.

"Я хорошо понял президента. Он жадный и мстительный, но деньги для него дороже мести. Он боится, что кто-то из олигархов начнет финансировать оппозицию, поэтому ломает их через колено и обесточивает, либо вешает на крючок, как Ахметова с его компанией", – пояснил Онищенко.

Ганьба чи зрада? Ахметов раздает спички из страны-агрессора. ������ pic.twitter.com/g8L5JmOW6b — Из Донецка (@_dn_ru) 30 января 2017 г.

В администрации Порошенко опровергли эту информацию. В холдинге "ДТЭК" также заявили об отсутствии политического мотива в аресте счетов организации Ахметова. "Разблокирование деятельности ЧАО "Нафтогаздобыча" стало возможным исключительно благодаря активным судебным и публичным действиям компании, поддержке со стороны бизнес-омбудсмена, а также рассмотрению дел в рамках конвенции между Украиной и Нидерландами о защите инвестиций и рассмотрению в Европейском суде по правам человека", – пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, что бизнесмен Ринат Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых жителей Украины. Его состояние в 2016 году оценивалось в 4,1 миллиарда долларов.