Бизнес должен стать ответственным

На днях в прессе вновь стала активно муссироваться фамилия бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Вадима Варшавского. Журналисты вспомнили о нем после того, как стало известно о том, что в Женеве завершилось расследование, связанное с деятельностью российского бизнеса.

После того, как эта новость стала достоянием общественности, "Российская газета" опубликовала материал, рассказывающий о том, чем еще известен Варшавский. Издание пишет: "Специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой назывался Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на 25 миллионов долларов. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы России Вадимом Варшавским".



По данным сетевого издания "Коммерсантъ", дело о получении кредитов компанией Nori SA в ближайшее время будет передано в суд. Имена обвиняемых, при этом, не называются. Известно лишь, что по швейцарскому законодательству им грозит до пяти лет заключения. Как отмечает издание, приговор по этому делу будет вынесен по упрощенной процедуре, так как фигуранты якобы признали вину.

Как сообщает сайт "Эха Москвы", "расследование началось в 2014 году, предположительно после обращения Banque de Commerce et de Placements SA, которому компания должна была более 2,8 миллионов долларов. В 2015 году Nori SA обанкротилась и количество потерпевших увеличилось". "Сейчас, по данным швейцарских СМИ, в деле фигурируют восемь местных банков, которым Nori SA осталась должна почти $25 млн." – пишет Коммерсант.ru.

Известно, что в свое время Вадим Варшавский руководил Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ). "После того как Варшавский "порулил" Златоустовским металлургическим заводом, по сообщениям СМИ, там от коллектива в 7,5 тысячи рабочих осталось около трети персонала. В 2013 году, как писали газеты, завод был фактически доведен до процесса банкротства", – утверждает "РГ".

Его предприятие "Русская свинина", которое стало первым животноводческим предприятием, построенным "с нуля" в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", так же стало убыточным, отмечает издание. По данным СМИ, бывший депутат обвинялся и в загрязнении окружающей среды в районе Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ).

Аналитики отмечают, что за Вадимом Варшавским тянется "слишком большой шлейф негатива, включая обыски в квартире на Рублевке и офисе". И в данном случае, говорят эксперты, повторение ситуации семилетней давности, когда экс-депутат избежал уголовной ответственности по делу о хищении денег у банков, маловероятно.

Сам Варшавский, по данным СМИ, в разорении ЗМЗ обвиняет "Мечел". Как пишут "Ведомости" в статье от 10 января 2017 года со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда, "голландская компания "⁠⁠⁠Атрикс Б.В", один из соучредителей которой – бизнесмен Вадим Варшавский, подала в минувший понедельник (9 января – Прим. Dni.Ru) иск к четырем дочкам "Мечела" на 10,1 млрд руб." "Мечел" обвиняется в невыгодных контрактах, которые якобы повлекли за собой разорение Ростовского электрометаллургического завода. "Мечел" все обвинения отвергает.