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В Дании подсчитали убытки от толстых граждан

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В среднем каждый страдающий ожирением гражданин Дании обходится казне королевства на 12 тысяч крон (1,7 тысячи долларов) в год дороже, чем подданный, вес которого находится в пределах нормы, установили сотрудники Национального института коммун и регионов страны. "Наш анализ показал, что когда индекс массы тела (ИМТ) человека выходит за пределы 30 пунктов, государственные расходы на него растут на 3% за каждый пункт", – цитирует Flashnord руководителя исследования профессора Якоба Кьелльберга.

При этом статистика показывает, что от ожирения страдают 13,5% взрослых датчан. В целом это на 5% ниже, чем средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития. Лидерами рейтинга мировых толстяков выступают США с показателем 35,3% населения, страдающего от избыточной массы тела. Для России этот показатель установлен на отметке в 16%.

8 февраля 2017, 21:23

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