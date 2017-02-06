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Экономика

Пенсиям россиян пообещали рост на тысячу

Фото: GLOBAL LOOK press
В 2017-2019 годах пенсии россиян вырастут более чем на тысячу рублей. В среднем выплаты составят 14 тысяч рублей, доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.
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Он отметил, что дальнейший рост пенсий и их индексация по прошлогодней инфляции предусматриваются исходя из бюджета на 2017-2019 годы. Причем у некоторых категорий граждан пенсия перевалит за 40 тысяч рублей. К ним относятся, например, ветераны и участники войны.

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Также Дроздов заявил, что в текущем году пенсия составит порядка 14 тысяч рублей в месяц. "Это на 2,1% больше, чем инфляция", – цитирует главу Пенсионного фонда ТАСС. Такая ситуация, по мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, знаменует переход к росту пенсий в реальном, а не в номинальном выражении.

В свою очередь Дроздов подтвердил, что с 1 апреля 2017 года будет произведена индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума. А для работающих пенсионеров пересчет пенсий предстоит 1 августа. Средняя сумма этого перерасчета составит 200 рублей.

Пенсионный фонд уже завершил единовременную выплату в пять тысяч рублей 43,5 миллиона пенсионеров. По словам главы ведомства, на это было выделено 22 миллиарда рублей.

Дроздов отметил, что до 1 февраля Пенсионным фондом проведены все необходимые работы по индексации пенсий на 5,4%. "Индексация будет произведена 31,5 миллиона человек, деньги уже направлены", – сказал глава Пенсионного фонда. Также он сообщил, что в текущем году изменен порядок индексации ежемесячных выплат льготникам (инвалидам и участникам Великой Отечественной войны). В эту категорию вошли 15,6 миллиона человек.

Автор: Людмила Фоканова6 февраля 2017, 17:21

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