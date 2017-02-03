Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"

Сто дней президента Трампа Главные события Москвы Владимир Кара-Мурза в реанимации Главная стерва Голливуда Дом-2
Экономика

Как судебные приставы помогают отмывать деньги

С помощью новой схемы в 2016 году было выделено более 16 миллиардов рублей

Экономика

Курс доллара поставил новый антирекорд

Стоимость американской валюты опустилась ниже 59 рублей
партнеры
Пятница 3 февраля
Лента новостей
17:42
Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"
17:40
Меньшовой поставили вопрос ребром
17:30
Похитители вымогали у московского студента 5 миллионов рублей
17:14
У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом
17:11
Москва и область лидируют по числу незаконных свалок
16:36
Депутатам помогут в организации встреч с избирателями
16:07
Киевлян научат правильно надевать презервативы
15:59
Москвич спас кошку из ледяного плена
15:55
Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой
15:41
Водителям увеличили штрафы за отказ пропустить пешеходов
15:40
Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)
15:26
В Хабаровске собака убила пятилетнюю девочку
15:22
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
15:15
Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным
14:51
Прокурор просит дать 5 лет Навальному
14:49
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
14:46
Почему людей бесит чавканье
14:44
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
14:37
Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
14:35
Росгвардия нашла тело пропавшей москвички Меламед
14:15
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
14:11
Лоза прошелся по Урганту
14:10
На "Доме-2" раскрыли заговор
14:08
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
14:02
"За" и "против" покупки апартаментов
13:51
Российская актриса о парализации ног
13:44
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
13:28
Момент убийства подростка в ТЦ "Вегас" попал на видео
13:18
Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"
13:14
Варварский налет Киева
12:46
Найден способ заснуть вовремя
12:37
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
12:36
Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией
12:35
Новая муза Никиты Джигурды
12:31
С каким мужчиной провела ночь Бузова
12:12
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
12:07
ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон
11:59
ДЭК игнорирует прокуратуру и суд
11:57
Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука
11:55
Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым
11:45
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
11:39
В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве
11:38
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ
11:31
Куда сбежать одиночкам 14 февраля
11:28
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
11:11
Скончалась старейшая актриса в России
11:08
ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка
11:08
В общественном туалете в Домодедово нашли труп украинца
11:06
Центр России ждут морозы до 37 градусов
11:05
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха
10:32
В московском бизнес-центре изнасиловали девушку
10:32
Больной Хворостовский держится из последних сил
10:25
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
10:09
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
09:59
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
09:56
На стоянке в Москве произошла драка со стрельбой
09:46
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
09:24
В Петербурге столкнулись две маршрутки и иномарка
09:22
Москвичка заказала мать ради квартиры
09:18
Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой
09:12
По делу о растерзанной собаками женщине задержали охранника
09:02
В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона
08:43
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
08:40
Андрей Чернышов женился на популярной актрисе
08:40
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
08:23
В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа
08:12
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
08:06
Чуркин остроумно приструнил США
07:58
Названа цель американского эсминца в Черном море
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:45
Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
21:43
Как изменились звезды сериала "Клон"
21:32
Белый дом оправдался за ослабление санкций
21:18
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
20:43
Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
20:26
В Москве случилось массовое ДТП
20:10
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
20:01
Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
19:45
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
19:38
Володин поздравил ветеранов в Сталинграде
19:31
Вашингтон смягчил санкции против ФСБ
19:05
Путин раскусил алчный Киев
19:04
Похищение ребенка в Петергофе попало на видео
18:43
Кто разрушает союз России и Белоруссии
18:42
В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика (видео)
18:32
Анисина спасает детей от Джигурды
18:25
Сурок Фил предсказал длинную зиму
18:19
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
18:05
Пресс-конференция Путина и Орбана. Online
18:00
Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину (видео)
17:38
Российская порноактриса раскрыла свои заработки
17:36
Гуф о романе с Кети Топурией
17:31
Кара-Мурза находится в коме
17:28
Трамп в ужасе от сделки с Ираном
17:13
Кто пришил Боне новые ягодицы
16:57
Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Андрей Чернышов женился на популярной актрисе
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
Экономика

Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Проблемы снижения заработной платы и покупательной способности граждан остаются злободневными для властей страны. Президент Владимир Путин полагает, что в нынешнем году ситуация в России может измениться в лучшую сторону.
прочитано 866 раз

По словам российского президента, Министерство финансов может начать тратить средства Резервного фонда в марте-апреле текущего года. "Тем не менее надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться", – сказал глава государства на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

ПО ТЕМЕ

О какой пенсии мечтают россияне

Падение доходов россиян резко ускорилось

Путин призвал раскрыть доходы казачьих атаманов

Руководитель региона в свою очередь доложил Путину о том, что на Камчатке отмечается некоторое снижение заработной платы, сообщает РИА Новости. "Несмотря на то, что мы ее повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась", – отметил камчатский губернатор.

Сообщалось, что за 2016 год доходы граждан России сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается уже три года подряд. Как писали Dni.Ru, за последние 26 месяцев, начиная с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного прироста реальных располагаемых доходов россиян – суммы средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей.

3 февраля 2017, 15:14

комментарии

Политика

Варварский налет Киева
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
Как украинцам лгут о резне в Донбассе

Шоу-бизнес

Меньшовой поставили вопрос ребром
Джигурда бежит из России из-за нового порно
Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой
Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)

Проишествия

Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
Москвичка заказала мать ради квартиры
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
По Москве разгуливает серийный маньяк

Lifestyle

Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
Скончалась старейшая актриса в России
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
Шоу-бизнес

Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)

24-летняя наследница легендарного музыканта ворвалась в мир моды
Общество

Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу

Ведьма убеждена, что каждый здравомыслящий человек уже понял как реагировать на происходящее на экране
Шоу-бизнес

Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган

Популярный исполнитель признался в большой потере
Политика

Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным

Белорусский лидер подчеркнул, что они с российским президентом – друзья

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле

Спорт

Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru