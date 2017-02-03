С помощью новой схемы в 2016 году было выделено более 16 миллиардов рублей
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Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"
По словам российского президента, Министерство финансов может начать тратить средства Резервного фонда в марте-апреле текущего года. "Тем не менее надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться", – сказал глава государства на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.
Руководитель региона в свою очередь доложил Путину о том, что на Камчатке отмечается некоторое снижение заработной платы, сообщает РИА Новости. "Несмотря на то, что мы ее повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась", – отметил камчатский губернатор.
Сообщалось, что за 2016 год доходы граждан России сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается уже три года подряд. Как писали Dni.Ru, за последние 26 месяцев, начиная с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного прироста реальных располагаемых доходов россиян – суммы средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей.
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