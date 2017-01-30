Путин заинтересовался доходами атаманов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект относительно материального положения атаманов войскового казачьего общества. Он обязывает их отчитываться о доходах, расходах и имуществе.

Глава государства предложил внести изменения в закон "О государственной службе российского казачества". Согласно новому законопроекту, сокрытие или предоставление заведомо неполной или недостоверной информации повлечет прекращение полномочий атамана.

Кроме того, документ разрешает членам казачьих обществ занимать любые государственные должности. Единственное условие: атаманы должны отказаться от зарплаты в казачьей организации и не участвовать в ее деятельности, которая приносит доход. Это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, говорится в документе, размещенном в электронной базе данных Государственной думы.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 11 войсковых казачьих обществ. Это Донское, Центральное Волжское, Енисейское, Забайкальское, Иркутское, Кубанское, Оренбургское, Сибирское, Терское и Уссурийское общества.

Напомним, российское законодательство предусматривает, что чиновники и депутаты обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года. Закон запрещает им одновременно с госслужбой управлять хозяйствующим субъектом, которым считается в том числе казачье объединение.