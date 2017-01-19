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Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"

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Представители сразу нескольких крупных банков подготовили письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В нем они просят не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты платежной системы "Мир", передает "Коммерсантъ". Среди аргументов называется противоречие подобного подхода антимонопольному законодательству, разрушение сложившейся платежной инфраструктуры, а также возможное ограничения возможности самим гражданам использовать свои деньги.

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