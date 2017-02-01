Трамп озолотил российских богачей

Российские миллиардеры стали богаче после смены власти в США. Приход Дональда Трампа в Белый дом положительно отразился на их состоянии.

Совокупный капитал 18 российских миллиардеров увеличился в январе 2017 года почти на 8 миллиардов долларов. совладелец "Русала" Олег Дерипаска разбогател на 1,7 миллиарда, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников – на 1,1 миллиарда, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – на 941 миллион долларов.

В январе свое состояние увеличили основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец "Онэксима" Михаил Прохоров, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг, сообщает Bloomberg.

Ранее Forbes сообщал, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 29 миллиардов долларов. Интересно, что совокупные доходы российских богачей оказались выше, чем у других граждан всех стан мира, исключая США.

В списках Forbes насчитывается в шесть раз больше обладателей миллиардных богатств в США, чем в России. Но зато каждый американский миллиардер разбогател после победы Трампа в среднем на 2,8%, а каждый российский – на 7,1%.

Из этой усредненной статистики выбивается американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, поддержавший во время предвыборной гонки в США Хиллари Клинтон. Ему удалось увеличить свое состояние после победы Дональда Трампа более чем на 11 миллиардов долларов.

Активы Баффета выросли из-за резкого роста курса акций сразу же после победы Трампа. Причиной тому стали планы будущего президента ослабить регулирование этого сектора.