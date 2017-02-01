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Трамп озолотил российских богачей

Фото: кадр из мульфильма "Скрудж Макдак"
Российские миллиардеры стали богаче после смены власти в США. Приход Дональда Трампа в Белый дом положительно отразился на их состоянии.
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Совокупный капитал 18 российских миллиардеров увеличился в январе 2017 года почти на 8 миллиардов долларов. совладелец "Русала" Олег Дерипаска разбогател на 1,7 миллиарда, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников – на 1,1 миллиарда, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – на 941 миллион долларов.

В январе свое состояние увеличили основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец "Онэксима" Михаил Прохоров, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг, сообщает Bloomberg.

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Ранее Forbes сообщал, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 29 миллиардов долларов. Интересно, что совокупные доходы российских богачей  оказались выше, чем у других граждан всех стан мира, исключая США.

В списках Forbes насчитывается в шесть раз больше обладателей миллиардных богатств в США, чем в России. Но зато каждый американский миллиардер разбогател после победы Трампа в среднем на 2,8%, а каждый российский – на 7,1%.

Из этой усредненной статистики выбивается американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, поддержавший во время предвыборной гонки в США Хиллари Клинтон. Ему удалось увеличить свое состояние после победы Дональда Трампа более чем на 11 миллиардов долларов.

Активы Баффета выросли из-за резкого роста курса акций сразу же после победы Трампа. Причиной тому стали планы будущего президента ослабить регулирование этого сектора.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2017, 19:55

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