Как Россия переживет повышение пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста в России еще не принято. Представитель "социального" вице-премьера Ольги Голодец опроверг сообщения о том, что правительство окончательно определилось в этом вопросе. Тем не менее частота появления подобной информации говорит о том, что рано или поздно повышение станет реальностью. Как новая "пенсионная планка" изменит жизнь россиян?

Российские чиновники уже столкнулись с суровой реальностью. С 1 января действует закон, согласно которому пенсионный возраст для госслужащих будет ежегодно повышаться на шесть месяцев. Намеченная цель – 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Схема повышения пенсионного возраста была предложена бывшим министром финансов Алексеем Кудриным. По его замыслу, реформа должна идти постепенно. Предполагается, что при переходе на новые стандарты в первый год только небольшая группа работающих не выйдет на пенсию в намеченный срок, а задержится на полгода. Затем появится новая группа, а весь процесс займет от 10 до 16 лет. Считается, что накопить существенный экономический ресурс после изменения сроков выхода на пенсию Россия сможет лет через 15.

Однако другие специалисты оценивают такую меру не только как непопулярную, но и опасную. Финансовый эффект будет незначительным, и, кроме того, это лишит работников мотивации. Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова предупреждает, что не стоит относиться к повышению пенсионного возраста, как к панацее, которая снимет все проблемы. Несмотря на то, что продолжительность жизни в России в последние годы увеличилась, надо учитывать фактор утраты трудоспособности. В противном случае можно спровоцировать ситуацию, когда граждане будут умышленно "уходить в тень".

Один из способов – уход на пенсию по инвалидности. Как заметил в интервью "Ленте.ру" глава аппарата Счетной палаты Юрий Воронин, какой смысл выплачивать страховые (пенсионные) взносы, если получать пенсию всего один или два года? "У нашего человека, в силу специфического образа жизни, к 55-60 годам, как правило, накапливается букет хронических заболеваний (диабет, гипертония, аритмия), по совокупности которых людям будет несложно получить по крайней мере вторую группу инвалидности", – подчеркнул Воронин.

Если учесть, что пенсия по инвалидности второй группы в возрасте 55-60 лет равна по размеру пенсии по старости, то такой вариант развития событий представляется вполне вероятным. Сейчас люди этого не делают просто потому, что могут и без справки об инвалидности выйти на пенсию в 55-60 лет.

Еще одна угроза, о которой говорят эксперты, – резкий рост уровня безработицы. Сейчас нелегко найти работу даже специалистам, которым едва перевалило за 45 – что уж говорить о 60-летних. С таким утверждением не согласна сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская. С ее точки зрения, нет ничего страшного и в том, что правительство намерено уравнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

"В равном пенсионном возрасте, причем на более высоком уровне, чем сейчас, нет ничего страшного. Это дало бы резервы экономии пенсионной системы, о которых говорит правительство. Не думаю, что это приведет к росту безработицы", – цитирует Синявскую издание "Версия".

Эксперт отмечает, что молодые и пожилые люди крайне редко пересекаются в плане занятости. Например, в системе здравоохранения молодежь устраивается на работу в частные медицинские организации, а люди старших возрастов остаются работать в государственных. Пожилые люди гораздо больше представлены в бюджетных организациях, в которые молодежь идет менее охотно. А из-за провала в области инженерного образования люди старшего возраста составляют большую часть инженерных специалистов в России – даже в коммерческих организациях. В то же время в финансовом и IT-секторах нечасто можно встретить работника старше 45 лет.

В повышении пенсионного возраста есть как минусы, так и плюсы. Переходить к новой системе можно – надо лишь тщательно продумать создание сопутствующих служб, уверена главный гериатр Москвы Ольга Ткачева. Эксперт напомнила, что средняя продолжительность жизни в России выросла и составляет около 71 года. В результате к 2020 году пенсионеры будут составлять около трети жителей столицы.

"Однако в России 83% людей старше 65 лет находятся в дряхлом или потенциально близком к этому состоянии, в полной зависимости от окружающих. Это намного больше, чем в странах Запада. Задача здравоохранения – увеличить продолжительность активной, полноценной жизни, а не просто показатели возраста", – сказала Ткачева.

Из минусов выхода на пенсию специалист отметила социальную дезадаптацию. Оставшись без работы и привычного занятия, человек стремительно стареет. С этой точки зрения повышение пенсионного возраста может сыграть позитивную роль. В то же время, учитывая не лучшие показатели здоровья пожилых россиян, правительству следует озаботиться созданием гериатрической службы. А также обеспечить доступность медико-социальной помощи, которая увеличит продолжительность активной жизни.