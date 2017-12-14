Надежды больше нет: Греф сделал странное заявление о банках

Глава Сбербанка Герман Греф разуверился в банках: он полагает, что уже в 2018 году Amazon и Google станут их конкурентами. Ранее руководитель крупнейшей в стране финансовой структуры уже ставил под сомнение существование самого Сбербанка.

"Не за горами, когда Amazon или Google зарегистрируют компании под названием Amazon Finance или Google Finance. Боюсь, я не ошибусь, если скажу, что это произойдет в следующем году. Тогда банки почувствуют всю прелесть прихода настоящих конкурентов", – сказал Греф на Дне инвестора в Лондоне.

"Я не верю в банки. Если вы скажете, нужно строить банк – тогда это не я и не моя команда", – приводит ТАСС слова главы Сбербанка. По его мнению, те, кто понимают лучше всех нужды клиентов, быстро научатся предоставлять банковские услуги.

Недавно руководитель Сбербанка выразил сомнения в том, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет. По его мнению, в скором будущем благодаря блокчейну мировую экономику ожидает гигантский сдвиг с непредсказуемыми последствиями.

"Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется", – удивил своим заявлением глава крупнейшего банка России.

Герман Греф с 2000 до 2007 год возглавлял Министерство экономического развития и торговли, с октября 2007 года является председателем правления Сбербанка. В 2011 году Греф был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых необычных российских бизнесменов – сумасбродов, чудаков и эксцентриков.

Блокчейн – это обширная база электронных данных, у которой устройства хранения не подключаются к общему серверу. Она хранит постоянно добавляющиеся записи, которые именуются блоками, в упорядоченном виде. При этом каждый блок ссылается на предыдущий, а также вмещает в себя информацию о времени.