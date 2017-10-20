В Сбербанке призвали россиян работать по 18 часов в сутки

Молодежи и студентам нужно работать по 18 часов в сутки, чтобы добиться успеха. Такой совет глава Сбербанка Герман Греф дал участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно", – сказал он. По словам банкира, Россия представляет из себя "огромное поле для возможностей". Дело в том, уверен глава Сбербанка, что в нашей стране "нет конкуренции".

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Греф посоветовал молодым людям ничего не бояться, верить в то, что они любят и чем занимаются, передает телеканал "360". "Работайте 18 часов в сутки и у вас точно все получится", – сказал банкир участникам фестиваля.

Вместе с тем он предостерег ребят от попытки "охватить то, что охватить нельзя". Возможность для применения усилий есть всегда, полагает банкир, человеку лишь задать себе вопрос, действительно ли он хочет этим заниматься.

Кроме того, заметил Греф, модные профессии уже перестали быть востребованными. "У нас "век инженеров" – все побежали учиться на инженеров, окончили вузы, и только 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках", – посетовал глава Сбербанка. По его словам, вузы выпустили огромное число программистов. "С которыми мы боремся", – добавил он.





Напомним, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Основными площадками мероприятия стали Москва, Сочи и Владивосток. Стартовал фестиваль с парада-карнавала студенчества, который прошел в российской столице.

Основные мероприятия начались в Олимпийском парке Сочи на следующий день. На форум съехались более 25 тысяч человек – молодые представители общественных организаций, преподаватели, политики.