В Сбербанке призвали россиян работать по 18 часов в сутки

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Пятница 20 октября
Лента новостей
21:55
Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью
21:23
Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)
21:06
На Савеловском направлении встали электрички
20:54
Как живет внучка Третьяка
20:39
Создано лекарство от любого типа раковой опухоли
20:37
Пьяные приезжие зверски избили москвичку на улице у театра
20:17
Где и когда москвичам посмотреть звездопад Орионид
20:03
Раскрыта главная тайна пришельцев
19:37
Миллионам компьютеров Apple грозит опасность
19:26
У известной певицы украли очки и кошельки на $50 тысяч
18:54
"Единая Россия" окажет правовую помощь детям
18:36
Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали люди
18:31
Шурыгина сделала скорбное для России заявление
18:22
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"
18:18
Беременной Рапунцель жестоко врезали после возвращения на "Дом-2"
17:59
Совет на выходные
17:51
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
17:42
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 11
17:25
Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро
17:02
Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на побои от мужа
16:58
Спасти жизнь Марьянову помешали полицейские
16:33
Житель Подмосковья совратил 12-летнюю школьницу
16:24
Назван простой способ продлить жизнь при раке
16:07
Жена Караченцова держится из последних сил
15:54
Женщины и кровь Пикассо вызвали небывалый ажиотаж в Москве
15:48
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
15:46
"Транснефть" продолжает борьбу за свои права в суде
15:37
Бородина рассказала о болезни дочери и операции
15:25
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
15:07
Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
14:56
Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
14:53
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
14:52
В Москве 4-летняя девочка умерла после визита к стоматологу
14:38
Дочь заснула от чудовищной скуки на спектакле Литвиновой
14:17
Опальной жене Джигарханяна нашли замену
14:16
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
14:11
В крови покойного Марьянова нашли алкоголь
13:57
Добрая Собчак идет в президенты "голышом"
13:33
Реновация сократит очередь на жилье
13:30
Под Петербургом нашли расчлененный труп пенсионера
13:24
Главный маг страны ушел под лед
13:18
Актер Лундгрен: Путин крутой
13:18
Иностранные архитекторы помогут реновации
13:01
Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу
12:47
Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления
12:44
Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней
12:27
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
12:22
Как в небо Европы попал радиоактивный рутений-106
11:53
Божена Рынска с мужем покидает Россию
11:49
Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
11:45
Путин вынес обвинительный приговор Западу
11:15
Главные события Москвы с 20 по 26 октября
11:10
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
10:48
Детская игра стала рассадником педофилов
10:45
Похоронившая Марьянова Толкалина попала в секс-скандал
10:33
Мертвецы оказались способными слышать и видеть
10:27
Отца "пьяного" мальчика взбесили заявления Колокольцева
09:53
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери
09:45
20-метровый факел: жуткое видео прорыва газопровода под Москвой
09:44
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
09:41
В Уфе крупному бизнесмену прострелили голову
09:35
Как взломать iPhone за две минуты (видео)
09:16
Оральный секс грозит мужчинам раком
09:10
Ургант высмеял предвыборный ролик Собчак (видео)
09:10
Радимов объявил сенсационную новость о Булановой
09:03
В Москве прохожие спугнули горе-насильника
08:41
Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
08:41
Под Москвой произошел крупный пожар
08:32
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
08:17
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
08:12
Жизнь российских водителей кардинально изменится
07:47
Под Москвой сотрудник МВД сбил ребенка
22:38
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
22:09
Ведущая Первого канала пожаловалась на домогательства
21:49
Путин ответил анекдотом на вопрос о выборах
21:42
На северо-востоке Москвы эвакуировали бизнес-центр
21:36
Постаревшая Ума Турман испугала нездоровой худобой
21:24
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
21:18
Авербух нашел применение округлившейся Липницкой
20:33
Бузова сбрасывает с трона надоевшую Собчак
20:24
На Курском направлении МЖД произошел сбой
20:08
Россия становится аграрной сверхдержавой
20:06
Пригожин: Ксюша может поднять хайп
19:51
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
19:44
Москвич при разделке мяса вогнал себе нож в пах
19:25
Директор лечебницы для наркоманов о проблемах Марьянова
19:24
На шоу "Дом-2" новая ведущая
19:17
Бывшего футболиста московского "Спартака" ограбили в Греции
18:54
Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
18:47
Путин отчитал Европу за глупые ошибки
18:42
Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра
18:35
Ветер Собчак
18:29
Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках
18:23
Штурм оставила Осина "без штанов"
18:03
Экс-владелец "Югры" отреагировал на давление со стороны Альфа-банка
17:54
Резким изменениям погоды в Москве нашли объяснение
17:21
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
17:18
Кто не будет голосовать за Собчак
17:15
Жена Джигарханяна не выдержала страшных обвинений в воровстве
17:10
Комплекс "Любовь" начал строить тоннель к "Лефортово"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления
Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
В крови покойного Марьянова нашли алкоголь
У располневшей Шурыгиной обнаружили беременность
Общество

В Сбербанке призвали россиян работать по 18 часов в сутки

Герман Греф. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Молодежи и студентам нужно работать по 18 часов в сутки, чтобы добиться успеха. Такой совет глава Сбербанка Герман Греф дал участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
прочитано 451 раз

"Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно", – сказал он. По словам банкира, Россия представляет из себя "огромное поле для возможностей". Дело в том, уверен глава Сбербанка, что в нашей стране "нет конкуренции".

ПО ТЕМЕ

Как россияне будут отдыхать в 2018 году

Греф посоветовал молодым людям ничего не бояться, верить в то, что они любят и чем занимаются, передает телеканал "360". "Работайте 18 часов в сутки и у вас точно все получится", – сказал банкир участникам фестиваля.

Вместе с тем он предостерег ребят от попытки "охватить то, что охватить нельзя". Возможность для применения усилий есть всегда, полагает банкир, человеку лишь задать себе вопрос, действительно ли он хочет этим заниматься.

Кроме того, заметил Греф, модные профессии уже перестали быть востребованными. "У нас "век инженеров" – все побежали учиться на инженеров, окончили вузы, и только 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках", – посетовал глава Сбербанка. По его словам, вузы выпустили огромное число программистов. "С которыми мы боремся", – добавил он.

Фото: vk.com/wfys2017

Напомним, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Основными площадками мероприятия стали Москва, Сочи и Владивосток. Стартовал фестиваль с парада-карнавала студенчества, который прошел в российской столице.

Основные мероприятия начались в Олимпийском парке Сочи на следующий день. На форум съехались более 25 тысяч человек – молодые представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Автор: Иван Поляков20 октября 2017, 18:15

комментарии

Политика

К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью
Больной раком Хворостовский прервал молчание
Убитая горем супруга Руссо узнала о разводе из шоу
Страшные подробности последних часов жизни Марьянова

Проишествия

Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"
Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро
Москвичка умерла после пилинга в частной клинике

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Радимов объявил сенсационную новость о Булановой

Бывший спортсмен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней

Сенсационные откровения телеведущей после возвращения из клиники
Шоу-бизнес

В крови покойного Марьянова нашли алкоголь

В Сети появилось заключение эксперта
Шоу-бизнес

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной

Актер врезал юмористу за оскорбление

Гороскоп

Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики

Фоторепортажи

Как живет внучка Третьяка
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
Юный рэпер убил продюсера-педофила
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru