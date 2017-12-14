Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Герман Оскарович Греф

президент Сбербанка России
Герман Оскарович Греф
  • Дата рождения: 8 февраля 1964
  • Место рождения: село Панфилово, Павлодарская область, Казахская ССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Яна Греф
  • Дети: Олег (от первого брака)

Герман Греф родился 8 февраля 1964 года в Казахстане в семье этнических немцев, высланных из Донбасса в 1941-м. В 80-х работал юрисконсультом Райсельхозуправления в Павлодарской области. В 1990 году окончил юридический факультет Омского государственного университета по специальности "правоведение", затем был аспирантом юридического факультета Ленинградского университета. Его научным руководителем являлся Анатолий Собчак, в то время – председатель Ленинградского горсовета.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Работал на различных должностях в системе госуправления в Санкт-Петербурге. В правительстве Михаила Касьянова занимал созданную специально для него должность министра экономического развития. Был членом совета директоров государственных компаний ("Газпром", "Связьинвест").

С октября 2007 года Греф – председатель правления Сбербанка России. В 2011-м был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых необычных российских бизнесменов – чудаков и эксцентриков. Среди наград – ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, ордена Почета и Александра Невского.

Россияне в панике из-за массовых звонков мошенников от лица Сбербанка

Россияне в панике из-за массовых звонков мошенников от лица Сбербанка
Сбербанк "внимательно изучает" все случаи мошенничества и совершенствует систему безопасности. Так в кредитном учреждении ответили на многочисленные жалобы россиян, поступившие в последние дни. Клиенты сообщают, что им поступают звонки и сообщения с официальных номеров банка, но звонящие задают подозрительные вопросы. Клиенты Сбербанка стали жертвами очень подготовленных мошенников.

Надежды больше нет: Греф сделал странное заявление о банках

Надежды больше нет: Греф сделал странное заявление о банках
Глава Сбербанка Герман Греф разуверился в банках: он полагает, что уже в 2018 году Amazon и Google станут их конкурентами. Ранее руководитель крупнейшей в стране финансовой структуры уже ставил под сомнение существование самого Сбербанка. "Не за горами, когда Amazon или Google зарегистрируют компании под названием Amazon Finance или Google Finance.

Греф поставил под сомнение существование Сбербанка

Греф поставил под сомнение существование Сбербанка
Руководитель Сбербанка Герман Греф сомневается, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет. По его мнению, в скором будущем благодаря блокчейну мировую экономику ожидает гигантский сдвиг с непредсказуемыми последствиями. Герман Греф заговорил о масштабном экономическом сдвиге на съемках викторины для школьников "Цифровая экономика.

Греф забрал к себе Максимовскую

Греф забрал к себе Максимовскую
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций. "Переговоры с Максимовской в финальной стадии, и скоро состоится назначение.

В США Сбербанк обвинили в рейдерстве

В США Сбербанк обвинили в рейдерстве
В Соединенных Штатах в судебном порядке подан иск против Сбербанка и его председателя правления Германа Грефа. Организация обвиняется в "рейдерском захвате" предприятия по добыче щебня "Павловскгранит". В материалах дела фигурирует около 20 ответчиков, сообщает РИА Новости.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения