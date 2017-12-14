Герман Оскарович Греф президент Сбербанка России

Герман Греф родился 8 февраля 1964 года в Казахстане в семье этнических немцев, высланных из Донбасса в 1941-м. В 80-х работал юрисконсультом Райсельхозуправления в Павлодарской области. В 1990 году окончил юридический факультет Омского государственного университета по специальности "правоведение", затем был аспирантом юридического факультета Ленинградского университета. Его научным руководителем являлся Анатолий Собчак, в то время – председатель Ленинградского горсовета.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Работал на различных должностях в системе госуправления в Санкт-Петербурге. В правительстве Михаила Касьянова занимал созданную специально для него должность министра экономического развития. Был членом совета директоров государственных компаний ("Газпром", "Связьинвест").

С октября 2007 года Греф – председатель правления Сбербанка России. В 2011-м был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых необычных российских бизнесменов – чудаков и эксцентриков. Среди наград – ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, ордена Почета и Александра Невского.