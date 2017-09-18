Греф поставил под сомнение существование Сбербанка

Умер Зураб Соткилава Шоу "Голос" Интервью Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Понедельник 18 сентября
Лента новостей
20:47
От Меньщикова из "Дома-2" ушла жена с детьми
20:44
В Москве два человека погибли под колесами электричек
20:40
Заступившемуся за девушек охраннику отрезали ухо
20:15
В аварии на западе Москвы разбилась 10-летняя девочка
20:07
Порногигант снял презентацию в стиле iPhone (видео)
19:50
Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски
19:29
В Москве кидавшийся яйцами мальчик выпал с балкона
19:06
В Киеве пофантазировали о походе на Москву
18:51
Крокодил убил заклинателя рептилий (видео)
18:41
В центре Москвы случилась массовая авария
18:34
Больная раком певица в мучениях пошла на риск
18:33
Группа Rammstein опровергла слухи о распаде
18:22
Названы сроки глобальной климатической катастрофы
18:12
"Жди меня" кардинально изменится после ухода с Первого канала
17:58
Фильм Джоли отправили на "Оскар" от Камбоджи
17:39
В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
17:20
В московском метро неизвестный распылил газ
17:20
Воля разоткровенничался после постельной сцены с Харламовым
17:17
Как рак убивал Зураба Соткилаву
17:10
Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"
17:08
Блогеру Хованскому выбили дверь
16:57
Суд по майской бойне в Одессе завершился фарсом
16:42
Сухоруков увез Мамун из больницы после отравления
16:41
Украинский священник собрался на войну с Россией
16:35
Назван виновник смерти дочери известного ведущего
16:25
Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие
16:19
На Украине раскрыли правду об оккупации НАТО
16:13
Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети
15:58
В "Зарядье" появится панорамный ресторан
15:27
Народ молится за госпитализированного Караченцова
15:23
В Берлине застрелили россиянина
15:21
Отвязное поведение бесстыжей Голубкиной вызвало оторопь
15:15
Умер экс-нападающий "Спартака"
15:09
Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане
15:02
Соловьев грубо поставил Тинькова на место
14:59
Группа Rammstein завершила карьеру
14:43
Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой
14:34
Француз застрелил 13-летнего внука на охоте
14:33
Чем богат Иосиф Пригожин
14:19
Путин уберег себя от слезливых истерик Порошенко
14:18
Крутой утер нос Лепсу на конференции
14:15
Опять Одесса: страшные последствия пожара в детском лагере
14:12
На трассе "Дон" произошло жуткое ДТП
14:04
Приезжий из Узбекистана порезал женщину в храме на севере Москвы
14:02
"Голые" свитера свели покупателей с ума
13:56
В NASA прекратили эксперимент по жизни на Марсе
13:47
Звезду "Дома-2" заставили пожалеть о своем поступке
13:46
Как нажиться на других
13:34
В доме на северо-востоке Москвы нашли бомбу
13:13
Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США
13:10
Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
13:04
Найден еще один спутник Земли
12:49
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
12:47
В сервисе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
12:38
Водонаева бесилась в доме будущей свекрови
12:37
Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег
12:37
Любителей тату запугали смертельными последствиями
12:22
На свадьбе в Курске брат жениха упал с дерева и умер
12:21
Mercedes GLA 250 4matic: мини-кроссовер на мини-лето
12:18
Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
12:13
Как россияне будут отдыхать в 2018 году
12:05
Скульптура из музея Зураба Церетели покалечила ребенка
12:05
Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа
11:56
Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе
11:46
ЦРУ пытается сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили
11:34
Изможденного россиянина прибило к берегу в Таиланде
11:29
Стоит ли искать оправдание изменам
11:29
Ученые озвучили трагическую проблему секса
11:25
Обнажившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской
11:17
В Москве психолога обокрали на 2,4 миллиона
11:11
Юный рабочий оказался заживо погребен на стройке
11:05
Голая Калашникова возмутила бесстыжей выходкой
11:00
В квартире на востоке Москвы зарезали двух пенсионерок
10:59
В ММДМ пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса"
10:55
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
10:52
Грабители с ножницами обокрали квартиру в Москве
10:52
Американцев готовят к войне с Россией
10:47
Порошенко провозгласил новую антироссийскую цель
10:45
Мертвую женщину с бутылкой коньяка обнаружили на улице в Петербурге
10:38
Житель Тюмени впал в кому в супермаркете
10:34
Навка закатила шикарный праздник для дочери
10:32
Певец Зураб Соткилава умер от рака
10:12
В метро Петербурга рвался голый пассажир
10:05
Звезду "Дома-2" обвинили в обмане с элитным авто
10:05
Певица Татьяна Овсиенко об уходе жениха
09:59
На Тверской улице в Москве посадят один дуб
09:47
Названа самая вероятная причина гибели человечества
09:38
Молодая мачеха истязала пятилетнего ребенка
09:28
Житель Приморья угодил в больницу после пешей прогулки
09:24
Семья порноактеров удивила интимным признанием
09:23
Онкобольной ведущий погоды Беляев рассказал об операции
09:04
Две сестры погибли в жутком ДТП под Кировом
08:53
Мыши научат людей вечной жизни
08:50
Что случилось с грудью известной модели
08:47
Склад на востоке Москвы горел пять часов
08:41
В Сети появилось предсмертное видео солиста Linkin Park
08:36
Бледанс хочет вернуть похудевшего на 50 кг бывшего мужа
08:23
Украина и США сговорились против спасительного плана Путина
08:05
Когда в Москве начнется раздельный сбор мусора
08:01
Гороскоп с 18 по 24 сентября
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Дана Борисова потеряла единственную дочь
Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
Экономика

Греф поставил под сомнение существование Сбербанка

Герман Греф. Фото: kremlin.ru
Руководитель Сбербанка Герман Греф сомневается, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет. По его мнению, в скором будущем благодаря блокчейну мировую экономику ожидает гигантский сдвиг с непредсказуемыми последствиями.
прочитано 1677 раз

Герман Греф заговорил о масштабном экономическом сдвиге на съемках викторины для школьников "Цифровая экономика. Поколение Z". По словам банкира, значимые перемены произойдут благодаря внедрению и промышленному применению блокчейна  в бизнесе и управлении государством.

ПО ТЕМЕ

Блокчейн снизит издержки в транспортной отрасли

Сбербанк начнет выдавать россиянам паспорта

Гуцериев спас Сбербанк из украинского плена

Герман Оскарович Греф

Герман Оскарович Греф президент Сбербанка России

"Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется", – удивил присутствующих глава крупнейшего банка России.

В интервью журналу "Эксперт" аналитик eToro Михаил Мащенко не исключил, что глобальные перемены в мировой экономике, действительно, произойдут. Мало того, они уже заметны: огромное количество компаний со всего мира работает над внедрением технологии блокчейн в свои бизнес-процессы. В качестве примера эксперт привел Ethereum Alliance, куда входят BP, Bank of New York, Credit Suisse, Intel, Microsoft и Master Card.

Как сказал Мащенко, блокчейн позволяет децентрализовать процессы и бороться с коррупцией. "Внутри системы можно "пометить" деньги, отслеживать их перемещение в режиме реального времени и если деньги направленные напрямую в компетентные органы для, к примеру, постройки моста были направлены не по назначению, то правительство может сразу же вмешаться и потребовать объяснений", – сказал финансовый аналитик.

"Сегодня блокчейн трансформирует множество отраслей, и в первую очередь финансовую сферу, где мы уже видим происходящие изменения, а именно, появление криптовалют и "пузыря" с ними связанного", – отмечает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов. Он уверен, что запрещать развитие этой технологии в России бессмысленно. Напротив, нужно поддерживать исследования в направлении блокчейна, чтобы не отстать от зарубежных конкурентов.

Блокчейн  – это обширная база электронных данных, у которой устройства хранения не подключаются к общему серверу. Она хранит постоянно добавляющиеся записи, которые именуются блоками, в упорядоченном виде. При этом каждый блок ссылается на предыдущий, а также вмещает в себя информацию о времени.

Автор: Александр Комаров18 сентября 2017, 14:16

комментарии

Политика

Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"
На Украине раскрыли правду об оккупации НАТО
Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США
Американцев готовят к войне с Россией

Шоу-бизнес

Губин рассказал Кудрявцевой о своих изменах
Больная раком певица в мучениях пошла на риск
Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак
"Жди меня" кардинально изменится после ухода с Первого канала

Проишествия

Крокодил убил заклинателя рептилий (видео)
В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
Назван виновник смерти дочери известного ведущего
Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане

Lifestyle

Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Голая Калашникова возмутила бесстыжей выходкой

После потери ребенка бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос

Шоу-бизнес

Обнажившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской

Пользователи Сети кипят от возмущения
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа

Певица притворилась зрячей во избежание пересудов
Политика

Путин уберег себя от слезливых истерик Порошенко

Президент России не посетит сессию Генассамблеи ООН

Гороскоп

Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж
Кейт Миддлтон пообещали мальчика
Совет на выходные

Фоторепортажи

Навка закатила шикарный праздник для дочери
Что случилось с грудью известной модели
Лучшие роли Владимира Меньшова
Бледанс вышла в свет с молодым спутником

Спорт

Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Регионы

"Почта России" оказалась в центре громкого скандала
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
Региональные выборы: битва стратегий
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru