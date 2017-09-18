Греф поставил под сомнение существование Сбербанка

Руководитель Сбербанка Герман Греф сомневается, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет. По его мнению, в скором будущем благодаря блокчейну мировую экономику ожидает гигантский сдвиг с непредсказуемыми последствиями.

Герман Греф заговорил о масштабном экономическом сдвиге на съемках викторины для школьников "Цифровая экономика. Поколение Z". По словам банкира, значимые перемены произойдут благодаря внедрению и промышленному применению блокчейна в бизнесе и управлении государством.

"Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется", – удивил присутствующих глава крупнейшего банка России.

В интервью журналу "Эксперт" аналитик eToro Михаил Мащенко не исключил, что глобальные перемены в мировой экономике, действительно, произойдут. Мало того, они уже заметны: огромное количество компаний со всего мира работает над внедрением технологии блокчейн в свои бизнес-процессы. В качестве примера эксперт привел Ethereum Alliance, куда входят BP, Bank of New York, Credit Suisse, Intel, Microsoft и Master Card.

Как сказал Мащенко, блокчейн позволяет децентрализовать процессы и бороться с коррупцией. "Внутри системы можно "пометить" деньги, отслеживать их перемещение в режиме реального времени и если деньги направленные напрямую в компетентные органы для, к примеру, постройки моста были направлены не по назначению, то правительство может сразу же вмешаться и потребовать объяснений", – сказал финансовый аналитик.

"Сегодня блокчейн трансформирует множество отраслей, и в первую очередь финансовую сферу, где мы уже видим происходящие изменения, а именно, появление криптовалют и "пузыря" с ними связанного", – отмечает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов. Он уверен, что запрещать развитие этой технологии в России бессмысленно. Напротив, нужно поддерживать исследования в направлении блокчейна, чтобы не отстать от зарубежных конкурентов.

Блокчейн – это обширная база электронных данных, у которой устройства хранения не подключаются к общему серверу. Она хранит постоянно добавляющиеся записи, которые именуются блоками, в упорядоченном виде. При этом каждый блок ссылается на предыдущий, а также вмещает в себя информацию о времени.