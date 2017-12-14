Россияне заплатят за тепло по личному счету
Сегодня в большинстве многоэтажек стоят общедомовые счетчики. И чем холоднее на улице, тем дороже обходится тепло жильцам. При этом платить по индивидуальным приборам, которыми сегодня оборудованы многие квартиры в новостройках, граждане не имеют возможности – нет соответствующего норматива.
Минстрой уже подготовил поправки в правительственные акты о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирных домах. Они предполагают, что владельцы личных тепловых счетчиков смогут заметно экономить. Жильцы заплатят только за потребленное в своей квартире тепло плюс то, что ушло на обогрев подъезда, в расчете на свою жилплощадь.
"Если учесть, что у нас в квартирах зимой может быть разная температура, – кто-то держит окна открытыми, а у кого-то полы с подогревом, переход на расчет платы за отопление по индивидуальным счетчикам учета выглядит разумным", – цитирует "Российская газета" руководителя проекта Института экономики города Игоря Колесникова.
По оценкам экспертов, граждане смогут получить двукратную экономию за тепло. В то же время остается проблема старых домов. Как отмечают специалисты, в новостройках разводку отопления делают таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход – достаточно поставить один счетчик. А в зданиях, построенных лет 30 назад, прибор придется ставить на каждый стояк в жилище.
В подготовленном Минстроем документе прописаны формулы, с помощью которых жильцы, смогут платить за отопление по личным приборам учета. Соответствующие поправки в правительственные акты, касающиеся предоставления коммунальных услуг, сейчас проходят этап общественного обсуждения.
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