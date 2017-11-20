Москва и Тбилиси исправили ошибки Саакашвили

Вопрос о транспортных коридорах через территории Абхазии и Южной Осетии может быть решен до конца ноября. Перемещение грузов между Россией и Грузией будет контролировать посредник – швейцарская компания SGS.

Переговоры между представителями Москвы и Тбилиси по вопросу создания торговых коридоров проходили в Праге. Как сообщил по их итогам спецпредставитель грузинского премьера Зураб Абашидзе, в Грузии рассчитывают подписать соглашение еще до конца месяца. Договор позволит развивать двусторонние экономические отношения, не затрагивая проблему статуса Абхазии и Южной Осетии.

История проекта восходит еще к тем временам, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Вдобавок и Барак Обама, занимавший тогда Белый дом, сделал все возможное, чтобы "торпедировать" соглашение, напомнил политолог Дмитрий Абзалов.

"Кроме того, так называемые торговые коридоры были очень серьезно осложнены после ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Но, если будет подписано соглашение – особенно если третьей стороной будет Швейцария, - это может серьезно улучшить перспективы реализации проекта. Это также позволило бы выйти на восстановление нормальных дипломатических отношений", - приводит слова эксперта Business FM.

Судя по тому, что Абхазия и Южная Осетия в качестве сторон переговоров не фигурируют, Москва и Тбилиси нашли возможность обойти вопрос признания их независимости. По мнению политолога, Грузия отодвинет вопрос суверенитета республик на второй план, а основным фактором будут вопросы, связанные с экономической составляющей. "Фактически речь идет о том, что Грузия готова дистанцироваться от политических вопросов ради решения экономических задач", – подчеркнул Абзалов.

Строительство транзитных коридоров через Абхазию и Южную Осетию – однозначное подспорье для торговли, и не только между Россией и Грузией, уверен председатель парламента Республики Южная Осетия Петр Гассиев. Он подчеркнул, что со стороны Цхинвала никаких препятствий к заключению соглашения нет.

"Главным стратегическим партнером у нас остается Россия. Если Россия считает, что это выгодно и необходимо для дальнейшего развития, то это будет рано или поздно осуществлено", – отметил депутат. По его словам, сегодня это единственная возможность по суше доставлять товары в Грузию, Армению, Азербайджан, Турцию и Иран.

Грузинский политолог Гела Васадзе замечает, что ситуация "очень тонкая". Стороны пытаются договориться, где будут размещены таможенные пункты пропуска. Тем не менее если раньше перспективу реализации проекта эксперт оценивал в 30%, то сейчас, по его мнению, вероятность благоприятного исхода переговоров – 70%.